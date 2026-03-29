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Cronaca | 29 marzo 2026, 16:46

Folle corsa in auto tra Lavagnola e Villapiana: danneggiati veicoli, fermato un ubriaco

In via Crispi colpite diverse auto. L'uomo ha poi abbandonato l'auto nei pressi di via Boselli: denunciato

Folle corsa in auto tra Lavagnola e Villapiana: danneggiati veicoli, fermato un ubriaco

Serata movimentata tra Lavagnola e Villapiana a Savona. Ieri sera, intorno alle 20.00 un uomo alla guida della propria auto ha percorso via Crispi ad alta velocità, urtando e danneggiando diverse auto e scooter parcheggiati lungo la strada.

La corsa si è conclusa nei pressi di via Boselli, in zona Piazza Saffi, dove il conducente ha lasciato il veicolo per poi rientrare nella propria abitazione.

A seguito delle diverse segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, dopo aver rintracciato il mezzo, hanno avviato un’attività d’indagine riuscendo a identificare il responsabile.

L’uomo è stato trovato in stato di ebbrezza e denunciato per aver superato il limite consentito.

Luciano Parodi

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