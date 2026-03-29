Folle corsa in auto tra Lavagnola e Villapiana: danneggiati veicoli, fermato un ubriaco

Serata movimentata tra Lavagnola e Villapiana a Savona. Ieri sera, intorno alle 20.00 un uomo alla guida della propria auto ha percorso via Crispi ad alta velocità, urtando e danneggiando diverse auto e scooter parcheggiati lungo la strada.

La corsa si è conclusa nei pressi di via Boselli, in zona Piazza Saffi, dove il conducente ha lasciato il veicolo per poi rientrare nella propria abitazione.

A seguito delle diverse segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, dopo aver rintracciato il mezzo, hanno avviato un’attività d’indagine riuscendo a identificare il responsabile.

L’uomo è stato trovato in stato di ebbrezza e denunciato per aver superato il limite consentito.