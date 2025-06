Nasce ad Albenga il progetto "La Casa dei Papà": un tetto per i padri separati in difficoltà

Deliberata dalla Giunta comunale di Albenga l’adesione al progetto “La Casa dei Papà”, promosso dall’associazione Papà Separati Liguria Aps. L’obiettivo? Offrire una sistemazione abitativa dignitosa ai padri separati in condizioni di difficoltà economica e sociale.

Il progetto prevede la concessione di un alloggio – eventualmente anche in co-housing – a persone separate in situazioni di disagio, in collaborazione con l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) della Provincia di Savona. La spinta normativa è chiara: favorire interventi che garantiscano il diritto all’abitare per le fasce più fragili della popolazione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e solidarietà.

“La Casa dei Papà” è un intervento che mira al recupero dell’autonomia personale, alla prevenzione dell’emarginazione e al rafforzamento del ruolo genitoriale, anche dopo una separazione. Il tutto avviene senza oneri diretti per l’Amministrazione comunale, grazie alla disponibilità dell’associazione promotrice a farsi carico dei costi di gestione.

L’associazione Papà Separati Liguria A.P.S., da anni impegnata nella tutela dei diritti dei genitori separati e dei minori coinvolti, ha proposto formalmente il progetto attraverso il presidente Francesco Lami. L’iniziativa prevede che l’Amministrazione, eventualmente insieme ad altri enti pubblici o privati, sottoscriva una convenzione per destinare alloggi a persone separate, con particolare riferimento ai padri in difficoltà economica. L’alloggio, gestito in autonomia dall’associazione, potrà ospitare uno o più individui attraverso formule di co-housing. Un modello abitativo sempre più diffuso, che consente di condividere spazi e spese, promuovendo allo stesso tempo solidarietà, inclusione e mutuo supporto.

Il Comune di Albenga, pur non disponendo attualmente di immobili disponibili, ha scelto di rivolgersi ad ARTE Savona, che ha competenza sulla gestione e assegnazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’accesso alla Casa dei Papà non sarà indiscriminato: l’ingresso degli ospiti avverrà previa presentazione di una domanda, dichiarazione di idoneità economica e giuridica, e colloqui con gli operatori dell’associazione. Questo garantirà un utilizzo responsabile e mirato delle risorse disponibili, evitando abusi e assicurando che il progetto raggiunga i reali destinatari: padri in difficoltà che desiderano mantenere un legame attivo con i propri figli.

Ora la palla passa ad ARTE Savona, cui è stata ufficialmente trasmessa la richiesta di disponibilità di uno o più alloggi da destinare al progetto.