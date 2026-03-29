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Cronaca | 29 marzo 2026, 13:10

Savona, scontro tra un'auto e uno scooter tra via Vittime di Brescia e via Tissoni: traffico rallentato e feriti lievi

L'incidente all'incrocio tra le due strade non ha causato traumi alle persone coinvolte. Passeggero del due ruote rifiuta il trasporto

Savona, scontro tra un'auto e uno scooter tra via Vittime di Brescia e via Tissoni: traffico rallentato e feriti lievi

Si è concluso con qualche rallentamento al traffico ma senza la necessità di ricovero in ospedale per alcuna delle persone coinvolte, l'incidente verificatosi intorno alle 12:15 a Savona tra via Vittime di Brescia e via Tissoni.

Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione all'altezza dell'incrocio tra le due strade, ma fortunatamente né la persona che procedeva sul mezzo a due ruote né quelle che occupavano l'abitacolo dell'auto hanno avuto necessità di ricovero in ospedale.

Sul posto la Polizia che ha gestito il traffico ed effettuato i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.

Redazione

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