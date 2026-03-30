Murialdo conferisce la cittadinanza onoraria al Cavaliere del Lavoro Ezio Bracco (FOTO)

Murialdo celebra uno dei suoi concittadini più rappresentativi e lo fa con un gesto simbolico che guarda oltre i confini del piccolo centro della Val Bormida. Nel corso del Consiglio comunale riunitosi la sera del 27 marzo 2026, l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Franco ha inserito all’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria a Ezio Bracco, imprenditore originario del paese valbormidese e nominato Cavaliere del Lavoro lo scorso 24 ottobre 2025 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento che arriva a coronamento di un percorso professionale costruito nel tempo e sviluppato ben oltre il territorio ligure. Bracco, residente a Vado Ligure, è infatti presidente di Expertise Srl, società specializzata nella manutenzione di impianti petroliferi, considerata una realtà di riferimento nel settore. L’azienda opera con sedi in Italia, in Sudafrica e nell’Asia centrale e impiega complessivamente oltre ottocento lavoratori.

La decisione dell’amministrazione comunale si inserisce in un quadro più ampio di valorizzazione delle figure che, pur avendo intrapreso carriere di rilievo a livello nazionale e internazionale, mantengono un legame profondo con la comunità di origine. Un legame che, nel caso di Bracco, non si è mai interrotto, nonostante gli impegni imprenditoriali e la dimensione ormai globale della sua attività.

"Siamo onorati e molto orgogliosi di aver potuto fare quest’omaggio a un nostro concittadino che si è distinto per la sua dedizione al lavoro e per le sue capacità imprenditoriali, mantenendo allo stesso tempo un forte legame con la nostra comunità", commenta il sindaco Michele Franco. "Con la nomina del Cavaliere Bracco, Murialdo, nonostante le sue piccole dimensioni, prosegue il suo cammino da realtà per molto tempo sconosciuta a paese sempre più proiettato nel panorama nazionale".