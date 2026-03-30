Plodio, boschi ripuliti con Plastic Free: 10 quintali di rifiuti raccolti (FOTO)

Dalle parole ai fatti: così Plodio ha rafforzato la propria vocazione di paese virtuoso sabato scorso, dando vita a una giornata all’insegna della cura del territorio e dell’impegno civico.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free in collaborazione con il Comune, ha preso forma a seguito dell’approvazione di un protocollo di intesa tra le parti, siglato un paio di mesi fa, che mira a rafforzare la tutela ambientale e la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

Decine di cittadini hanno risposto all’appello, trasformando una sorta di “pulizia di primavera” in un evento partecipato e coinvolgente. Circa dieci quintali di rifiuti sono stati raccolti dai boschi e dagli spazi pubblici del borgo, restituendo decoro e ossigeno agli angoli verdi di Plodio.

Non sono mancati i più piccoli, protagonisti di un’esperienza educativa che ha unito gioco e apprendimento: i bambini hanno imparato sul campo l’importanza di rispettare l’ambiente e di prendersene cura, diventando così custodi attivi del territorio.

Accanto ai cittadini, hanno contribuito all’iniziativa anche il gruppo di Protezione civile comunale e la pro loco, dimostrando come l’impegno collettivo possa fare la differenza.