Spiagge, Borgio Verezzi mette a bando 13 concessioni

Il Comune di Borgio Verezzi ha avviato il percorso per la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo.

In attuazione dell'atto di indirizzo agli Uffici, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 8 agosto 2025 il Comune, con il bando pubblicato in data odierna, prevede di assegnare 13 concessioni di aree demaniali marittime di cui 11 ad uso turistico-ricreativo destinate alla gestione di stabilimenti balneare e 2 riservate esclusivamente a soggetti appartenenti al Terzo Settore di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

"Pur all'interno di un quadro complicato e in assenza di linee condivise abbiamo svolto un percorso di buon senso ed equilibrio, che, grazie al lavoro degli uffici comunali e del nostro consulente, l'avvocato Orsi, oggi vive un passaggio importante - dichiara il sindaco Renato Dacquino - Grande attenzione sarà riservata alla valorizzazione del litorale ma anche di tutto il territorio comunale, massima attenzione è garantita nel bando ai progetti di inclusione e di tutela delle fasce più deboli, di facilità di accesso alla spiaggia e, in generale di progettualità che sapranno fare 'sistema' nell'offerta turistica del nostro paese ma anche a dare vantaggi e benefici per chi vive nel nostro comune tutto l'anno".

"Il bando tiene conto delle realtà locali ma si apre, come imposto dalla normativa, alla effettiva concorrenza nella massima trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori - aggiunge il primo cittadino - I progetti saranno esaminati da una commissione che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, previsto dopo trenta giorni dal completamento di tutte le fasi di pubblicazione; la Commissione si metterà subito al lavoro per terminare le valutazioni entro i termini previsti dal bando e procedere con la pubblicazione della graduatoria a cui seguirà, dopo tutte le verifiche previste, il rilascio delle nuove concessioni".

"Le concessioni saranno rilasciate per la durata di cinque anni - prosegue Dacquino - un termine che ci appare congruo per una buona programmazione ma nel contempo ci consentirà di ultimare la procedura di revisione del PUD in tempi utili da garantire il pieno rispetto della normativa regionale in materia".

"Borgio Verezzi ha 2.120 residenti e arriva a circa 8.000 durante l'estate, è un paese di 2,7 Kq dove l'insieme di 'mare, grotte e teatro' costituisce unicità ed essenza nel panorama nazionale - osserva ancora il sindaco - Completano il quadro i sentieri, le cave, i centri storici con le Chiese, il Mulino Fenicio, il Torrione del 1564, il Castellaro (insediamento dell'età del ferro), la qualità ambientale e tanto altro ancora. Tra tante bellezze resta difficile fare scelte, ma di certo, pensando a un qualcosa di profondo che ci abbraccia, a cosa c'è di ancestrale in ognuno di noi, all'essenza della vita, a momenti di riflessione e di unicità, il mare è uno degli elementi più importanti".

"Il mare, le spiagge e il fronte mare sono elementi essenziali del nostro territorio e sono oggetto di attenzioni a 360° - fa sapere quindi Dacquino - le dighe soffolte completate da tempo hanno generato nuovi spazi per le spiagge, la recente riqualificazione parziale della passeggiata a mare è uno stimolo per tutti a curare la zona, i progetti avviati per il suo completamento e per il nuovo molo già guardano al futuro, i lavori per il sottopasso sono in corso e garantiranno una migliore e più sicura fruibilità delle aree vicine, l'ottenimento della Bandiera Blu è un riconoscimento concreto al lavoro avviato e ai risultati ottenuti. Evidente che in questo contesto l'attenzione alle procedura di affidamento delle concessioni delle aree demaniali, ormai imposte dalla disciplina nazionale e dell'Unione Europea, ha richiesto da parte di tutta l'Amministrazione Comunale, dagli Uffici Responsabili e dalla consulenza esterna massimo impegno, competenza, ascolto e riservatezza".

"In un quadro complesso tenere la rotta giusta per noi, e per i piccoli comuni in generale, è sempre più impegnativo; nel rispetto dei principi e dei criteri normativi di carattere unionale, nazionale e regionale bisogna bilanciare gli sforzi nel pieno rispetto delle regole con la costante attenzione alle persone e all'ambiente. Bisogna soprattutto gestire il presente con buon senso e progettare razionalmente un futuro sostenibile".

"È un'occasione storica, siamo certi che l'impegno di tutti gli interessati genererà migliori servizi e porterà valore a tutto il paese", conclude infine il sindaco di Borgio Verezzi.