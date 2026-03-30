Varazze, inaugurato un nuovo defibrillatore: è stato donato dalla società San Battista di Cantalupo

È stato inaugurato ieri un nuovo defibrillatore, donato dalla società San Giovanni Battista di Cantalupo e inserito all’interno del progetto “Varazze Sicura”.

"Un gesto concreto che rafforza la sicurezza della nostra comunità e dimostra quanto sia importante il contributo delle realtà del territorio - spiega il Sindaco Luigi Pierfederici -

Durante l’incontro la Croce Rossa Italiana Comitato di Varazze ha consegnato gli attestati ai soci che hanno frequentato il corso di abilitazione alle manovre BLSD, competenze fondamentali che possono davvero fare la differenza nei momenti di emergenza" prosegue il primo cittadino.

"Stiamo costruendo, passo dopo passo, una rete capillare di cardio protezione che coinvolge tutta la Città, grazie alla collaborazione tra associazioni, volontari e istituzioni - conclude il Sindaco - Un sincero grazie alla società di Cantalupo per la donazione e alla Croce Rossa di Varazze per il supporto formativo e organizzativo. Insieme rendiamo Varazze sempre più sicura".