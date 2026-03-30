30enne infortunata nell'entroterra finalese: intervento dell'elisoccorso Grifo

Intervento di soccorso nell’entroterra di Finale Ligure, in zona Montesordo, dove una ragazza veneta di 30 anni è caduta procurandosi un trauma al ginocchio sinistro.

L’infortunio è avvenuto lungo il sentiero che porta alla falesia Alveare, che la donna, insieme a un’altra persona, avrebbe voluto scalare.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e il personale della Croce Bianca di Finale, che hanno provveduto a stabilizzarla.

La donna è stata quindi recuperata dall’elisoccorso Grifo e trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.