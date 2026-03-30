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Cronaca | 30 marzo 2026, 11:12

Pietra Ligure, traffico ferroviario rallentato per un guasto a un passaggio a livello

Il disservizio si è verificato intorno alle 10.40 e ha comportato disagi fino alle 11

Un guasto a un passaggio a livello nella zona di levante di Pietra Ligure ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria nella mattinata di oggi.

Il disservizio si è verificato intorno alle 10.40 e ha comportato disagi fino alle 11. Durante le operazioni di riparazione è intervenuta la Polizia Locale, che ha presidiato l’area per garantire la sicurezza e gestire la viabilità.

Il problema è stato risolto in tempi brevi e la circolazione ferroviaria è progressivamente tornata alla normalità.

Roberto Vassallo

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