Pietra Ligure, traffico ferroviario rallentato per un guasto a un passaggio a livello

Un guasto a un passaggio a livello nella zona di levante di Pietra Ligure ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria nella mattinata di oggi.

Il disservizio si è verificato intorno alle 10.40 e ha comportato disagi fino alle 11. Durante le operazioni di riparazione è intervenuta la Polizia Locale, che ha presidiato l’area per garantire la sicurezza e gestire la viabilità.

Il problema è stato risolto in tempi brevi e la circolazione ferroviaria è progressivamente tornata alla normalità.