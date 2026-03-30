Varigotti lutto per la scomparsa di Franco Bori: gestì per anni l'officina di famiglia

Sono diversi i messaggi di cordoglio e ricordo che stanno giugendo in queste ore ai familari, in paticolare via social, per la scompasa di Franceco Bori, uno dei volti più conosciuti di Varigotti.

All'età di 82 anni se n'è infatti andato uno degli storici gestori, insieme al fratello Paolo, dell'officina che per anni aveva avuto la sua sede nel rione di Finale Ligure.

Conosciuto semplicemente come Franco, tanti ne stanno ricordando con afetto la simpatia e la disponibilità.

I funerali si terranno domani, martedì 31 marzo, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Varigotti.