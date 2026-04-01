Altare, incidente sulla Sp 29: un’auto coinvolta, disagi al traffico

Incidente stradale nella tarda mattinata odierna lungo la Sp 29, poco prima della galleria di Altare. Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto un’automobile per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Carcare e le forze dell’ordine. Fortunatamente, la donna alla guida della macchina non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito disagi in entrambe le direzioni.