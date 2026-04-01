Una Noli sempre più accessibile e inclusiva: mappe tattili e cartelli in braille per una città senza barriere

Un nuovo e concreto passo per rendere Noli sempre più accessibile e inclusiva.

L’Amministrazione comunale ha infatti introdotto in questi giorni una nuova cartellonistica in braille e una mappa con cartina tattile del centro, strumenti pensati per permettere anche alle persone con disabilità visive di orientarsi in autonomia e scoprire l’atmosfera del borgo marinaro.

Un intervento che va oltre la semplice segnaletica, trasformandosi in un segnale tangibile di apertura e attenzione verso l’intera comunità. “Rendere fruibile questo luogo significa rispettare il diritto all'autonomia di ogni persona, abbassando le barriere architettoniche che ne possano ostacolare l’inclusività” spiegano dalla giunta Repetto.

Alla base dell’iniziativa, portata avanti col lavoro dell’assessore alle Politiche Sociali, Martina Garzoglio, l’intento quindi di voler fare in modo che storia, cultura e paesaggio nolesi non siano un privilegio riservato a pochi, ma un patrimonio realmente condiviso.

La nuova segnaletica diventa così anche un invito, in particolar modo culturale, “ad esplorare, un passo avanti verso la completa eliminazione degli sbarramenti. Ci auguriamo che, anche da queste piccole cose, la nostra Noli sia una città sempre più inclusiva ed accogliente”.