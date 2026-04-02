Consumi di Pasqua, Fida-Confcommercio fiduciosa: "Consumi costanti e prezzi invariati, grande sforzo degli operatori"

Colomba e uova di cioccolato si confermano i dolci della tradizione e saranno presenti sulle tavole delle famiglie savonesi.

In questi ultimi giorni prima di Pasqua, secondo quanto rilevato da Fida-Confcommercio (la Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione), le vendite stanno facendo segnare un certo sprint.

«I consumi si annunciano costanti rispetto agli anni passati - analizza Giuseppe Molinari, presidente Fida e vicepresidente Confcommercio Savona -. Anche i prezzi in provincia sono sostanzialmente invariati, nonostante un aumento dei costi, che su scala nazionale pesa tra il 5 e il 15% ed è legato all’inflazione e alle ripercussioni dei conflitti, ma viene in parte bilanciato dalla volatilità del costo del cacao che ha fatto segnare anche quotazioni in discesa. Questa differenza, pur non essendo trascurabile per la spesa delle famiglie, nel Savonese è stata assorbita all’interno dagli operatori, che ancora una volta hanno fatto uno sforzo per non far ricadere l’aumento sui consumatori ed evitare una contrazione della spesa proprio a ridosso di Pasqua».

Fida intanto sta monitorando la situazione, rapportandosi con gli associati. In questo contesto, sono buone le prospettive di vendite in tutti i canali di distribuzione. Così Confcommercio Savona ha deciso di rilanciare in versione pasquale la campagna #ComproSottoCasa per incentivare gli acquisti nei negozi della provincia, in modo da sostenere le attività locali che, con il loro impegno e la loro professionalità, garantiscono un servizio alla collettività 365 giorni l’anno.

«Comprare sotto casa è un modo di sentirsi a casa - sottolinea il presidente Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra -. In questo contesto è bene ricordare che molti Comuni si stanno schierando al nostro fianco per favorire l’apertura dei negozi di vicinato: accogliamo con favore l’iniziativa di Carcare, che ha predisposto un fondo per chi intende avviare nuove attività, Savona ha già avviato una compagna contro i locali sfitti, altri Comuni si stanno allineando. Confcommercio continua a lavorare per incrementare la rete dei Civ, i centri integrati di via, perché stando insieme si ha più forza. Da anni rivendichiamo il ruolo sociale che le attività commerciali svolgono nelle città: ogni porta aperta e ogni vetrina accesa è un servizio in più per gli abitanti della città, un presidio di sicurezza per chi dovesse trovarsi in difficoltà, una ricchezza per il territorio e per i suoi abitanti».