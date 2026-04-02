Savona, per la processione rimosse temporaneamente 5 batterie di cassonetti in centro. Sea-S invita a non conferire la sera del 3 aprile

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nel centro cittadino si adatta alla processione del Venerdì Santo: alcuni dei cassonetti intelligenti installati nelle vie del centro saranno temporaneamente rimossi per consentire il passaggio in sicurezza delle casse e dei fedeli.

Sono cinque le batterie di cassonetti intelligenti installate in centro che saranno temporaneamente rimosse in occasione del passaggio del corteo sacro. Una misura necessaria per questioni di sicurezza legate al passaggio e allo stazionamento delle numerose persone che assisteranno alla processione.

Le vie interessate dal percorso della processione e dove saranno rimossi in via temporanea i "bidoni intelligenti" sono via Giuria, dove saranno rimossi i cassonetti presso il mercato civico. Due invece le batterie che saranno rimosse in via Gramsci e una in piazza Leon Pancaldo. Infine sarà tolto anche il punto di conferimento di via Schianacoste.

In occasione della rimozione dei poli di raccolta rifiuti per la processione, Sea-S invita a non conferire rifiuti venerdì 3 e a non lasciare sacchi a terra.





