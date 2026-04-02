Tonno rosso, arrivano le quote per la piccola pesca

Dopo anni di attesa e di richieste da parte del settore, arrivano finalmente anche per la Liguria le quote di tonno rosso destinate alla piccola pesca. Un risultato importante che segna un passo avanti concreto per le marinerie liguri, consentendo alle imbarcazioni artigianali di partecipare attivamente alla cattura e allo sbarco del tonno rosso nei porti regionali.

La misura si inserisce nel più ampio quadro di crescita della risorsa, frutto delle politiche di gestione e dei sacrifici sostenuti negli anni dal comparto, e rappresenta oggi una nuova opportunità economica per il territorio e per il mercato ittico locale.

“Si tratta di un risultato atteso da anni e fortemente sostenuto”, sottolinea Daniela Borriello, Responsabile Coldiretti Pesca Liguria. “L’estensione delle quote anche alla piccola pesca è un riconoscimento importante per un comparto che ha sempre operato nel rispetto della sostenibilità, garantendo qualità e freschezza del prodotto. Oggi si aprono nuove prospettive per molte imprese della nostra regione”.

Soddisfazione anche da parte della struttura regionale di Coldiretti. “Questa assegnazione consente finalmente alle marinerie liguri di accedere a un mercato strategico e ad alto valore aggiunto”, evidenzia Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “È il risultato di un lavoro portato avanti con determinazione da Coldiretti Liguria, in sinergia con la struttura nazionale, per dare risposte concrete alle esigenze dei pescatori”.

Uno sguardo rivolto anche allo sviluppo economico locale. “Le imprese della piccola pesca ligure potranno ora contribuire in modo diretto alla valorizzazione del tonno rosso, rafforzando una filiera corta e un mercato locale sempre più dinamico,” aggiunge Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria. “È un’opportunità per sostenere il reddito delle imprese, promuovere il consumo di prodotto locale e dare nuova linfa alle comunità costiere”.

Il provvedimento rappresenta inoltre un passaggio strategico per il futuro del settore ligure: l’accesso alle quote da parte della piccola pesca rafforza il ruolo delle organizzazioni di produttori, fondamentali per aggregare l’offerta, creare massa critica e migliorare il posizionamento del prodotto sul mercato.

Dalla cattura alla trasformazione, fino alla commercializzazione, l’obiettivo resta quello di costruire una filiera sempre più integrata e sostenibile, capace di coniugare tutela della risorsa, redditività delle imprese locali e valorizzazione del tonno rosso del Mediterraneo.