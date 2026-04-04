Vado, revocata l'ordinanza di divieto di balneazione su tutto il litorale

E' stata revocata dal sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi l'ordinanza di divieto di balneazione su tutto il litorale vadese.

Lo scorso 3 marzo si era verificato un guasto ad una condotta che aveva causato la perdita di reflui fognari costringendo il primo cittadino vadese ad optare per lo stop.

All’origine del provvedimento c’è stata una comunicazione inviata al Comune dal Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese, che aveva segnalato come l’11 febbraio scorso si sia verificato un guasto sulla condotta di mandata della stazione di sollevamento S11 di Quiliano. Il guasto aveva provocato una perdita di reflui fognari nell’area circostante.

Per gestire l’emergenza erano state temporaneamente disattivate alcune stazioni del sistema fognario, in particolare la S11 di Quiliano, la S10 di Vado Ligure e la S12 di Bergeggi, con la conseguente attivazione degli scarichi di emergenza.

Agli uffici comunali erano arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini che avevano riferito la presenza, in particolari condizioni meteo-marine, di liquami di origine fognaria nelle acque e in prossimità della battigia lungo la costa vadese.

Pur non essendo ancora iniziata la stagione balneare l’amministrazione comunale aveva ritenuto opportuno intervenire con un provvedimento preventivo. L’obiettivo era evitare qualsiasi rischio dal punto di vista igienico-sanitario, in attesa che venga completamente risolto il problema alla condotta.

Problematica superata visto che il 2 aprile il Consorzio Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A. ha comunicato che, “in data 30/03/2026 sono terminati i lavori di riparazione della tubazione di scarico a mare con conseguente riattivazione delle stazioni di sollevamento S08-S09 (Savona), S06 (Albissola M.), S05 (Albisola S.) e S04 (Celle L.). A partire dal 31/03/2026, sono ripresi regolarmente i conferimenti e gli scarichi presso l’impianto di depurazione dei reflui provenienti dalla sezione di trattamento Impianti Reflui Industriali (ITR). Nei giorni successivi si è proceduto alla riattivazione delle restanti stazioni: Tratta di Levante: S03-S02-S01 (Varazze); Tratta di Ponente: S10 (Vado L.), S11 (Quiliano), S12 (Bergeggi), S13-S14 (Spotorno), S15 (noli), S16 (Varigotti, S17 (Finale L.). Alla data odierna, tutte le stazioni di sollevamento risultano operative e i relativi scarichi di emergenza sono stati disattivati”.Vado