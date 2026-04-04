"Vida Local Padel" premiata ad Andora come "Ambasciatrice dello Sport"

Il Windfestival di Andora si è tinto dei colori della Vida Local Padel e di altre Asd andoresi in occasione della cerimonia di premiazione che ha celebrato una stagione agonistica straordinaria. La cornice del Parco delle Farfalle ha ospitato la consegna dei riconoscimenti agli atleti che hanno saputo distinguersi nei più importanti tornei regionali.

Alla presenza del sindaco Mauro Demichelis e di Walter Scotto che il presidente del club, Filippo Scola ha voluto ringraziare, sono stati espressi attestati di stima per i traguardi raggiunti, ringraziando i ragazzi per la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati in campo. Il momento clou della cerimonia è coinciso con il conferimento del titolo di "Ambassador Andora".

Non si è trattato di una semplice consegna di attestati, ma di un riconoscimento ufficiale del valore di questi atleti come veri e propri rappresentanti del territorio. Portando il nome di Andora sui podi di tutta la Liguria la “Vida Local Padel" ha dimostrato come la passione e la programmazione tecnica possano trasformare una realtà locale in un’eccellenza di livello regionale. La targa di "Ambasciatori dello Sport" suggella così un legame indissolubile tra la crescita del padel e l’identità turistica e sportiva della cittadina ligure.

"La premiazione di ieri sera rappresenta un nuovo punto di partenza per il movimento sportivo andorese – ha commentato il presidente di Vida Local Padel Filippo Scola - La strada intrapresa in questi anni è quella giusta e il nostro auspicio è che il padel possa continuare a essere volano di successi e di valori positivi".