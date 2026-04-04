Vado, lutto per la scomparsa di Viviana Baranzini

Vado in lutto per la prematura scomparsa di Viviana Baranzini.

Particolarmente conosciuta e stimata nel comune vadese, aveva solo 53 anni.

Sui social non stanno mancando i commenti di ricordo e cordoglio nei suoi confronti e della sua famiglia.

"A te, amica di una vita: grazie per i sorrisi, i segreti, e gli anni indimenticabili trascorsi fianco a fianco. Ciao Vivi...da Bianca" il messaggio di un'amica.

Lascia il marito Fortunato, la figlia Celeste, il papà Osvaldo, il fratello Luca con Tania, i nipoti Michael eTommy insieme a tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato sabato 4 aprile alle 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Vado Ligure.