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Cronaca | 04 aprile 2026, 08:00

Vado, lutto per la scomparsa di Viviana Baranzini

Aveva 53 anni. Il funerale verrà celebrato sabato 4 aprile alle 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista

Vado, lutto per la scomparsa di Viviana Baranzini

Vado in lutto per la prematura scomparsa di Viviana Baranzini.

Particolarmente conosciuta e stimata nel comune vadese, aveva solo 53 anni.

Sui social non stanno mancando i commenti di ricordo e cordoglio nei suoi confronti e della sua famiglia.

"A te, amica di una vita: grazie per i sorrisi, i segreti, e gli anni indimenticabili trascorsi fianco a fianco. Ciao Vivi...da Bianca" il messaggio di un'amica.

Lascia il marito Fortunato, la figlia Celeste, il papà Osvaldo, il fratello Luca con Tania, i nipoti Michael eTommy insieme a tutti i parenti e amici.

Il funerale verrà celebrato sabato 4 aprile alle 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Vado Ligure.

Luciano Parodi

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