Albenga si trasforma in un giardino: al via Fior d'Albenga 2026

I mattoncini per costruire, il gioco dell’oca, ingauno poli e molto altro, il Centro Storico di Albenga con Fior d’Albenga 2026 trasporta grandi e piccini in un mondo magico, colorato, dove il gioco si intreccia con il territorio e la tradizione, le aromatiche profumano insieme ai fiori mentre i più piccoli possono partecipare a laboratori dinamici e imparare la natura.

Fior d’Albenga 2026 è questo e molto di più. Fino al 3 maggio 2026, infatti installazioni floreali, mercatini, showcooking, talk, laboratori, mostre, percorsi di gusto nei ristoranti e numerose altre iniziative faranno pulsare il cuore di Albenga.

Quest’anno la manifestazione vanta, inoltre, la preziosa compartecipazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, partnership che ha permesso di ampliare ancora di più l’offerta a turisti, cittadini e visitatori, con eventi collaterali e visite guidate in aziende agricole, garden e giardini botanici.

Afferma il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Oggi si è svolta l’inaugurazione di Fior d’Albenga 2026, un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma sempre più centrale per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Questa edizione può contare su collaborazioni di grande prestigio, tra cui quella con la Camera di Commercio, che ringrazio sentitamente. Un grazie particolare al Presidente Lupi per la disponibilità dimostrata e per aver saputo cogliere pienamente l’essenza di Fior d’Albenga, che rappresenta non solo un evento identitario per la nostra città, ma un patrimonio condiviso dell’intero territorio. Grazie a questa sinergia, quest’anno la manifestazione non sarà presente soltanto nel cuore della nostra città, ma si estenderà anche alle aziende, rafforzando il legame con il tessuto produttivo locale. Un ringraziamento va anche al Comune di Diano Marina, con il quale è stata avviata una collaborazione significativa in vista di Aromatica, e a tutti coloro che, con impegno e passione, hanno contribuito e contribuiranno a Fior d’Albenga 2026 e degli eventi collaterali che animeranno questo periodo. Fior d’Albenga continua ad evolversi, crescere e coinvolgere in tutte le sue dimensioni: dagli allestimenti alla produzione florovivaistica, dall’enogastronomia alla valorizzazione del territorio. Non è soltanto un’esposizione floreale, ma un vero e proprio viaggio nella cultura, nelle produzioni, nella bellezza e nell’identità locale. Un’occasione straordinaria per raccontare e promuovere Albenga attraverso i fiori, i colori e le storie che prendono vita nei luoghi simbolici del nostro centro storico.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura Alessandro Piana: “Fior d’Albenga si conferma una manifestazione capace di coniugare tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio, rappresentando una vetrina d’eccellenza per il comparto florovivaistico ligure. Un evento che cresce di anno in anno e che riesce a coinvolgere cittadini, operatori e visitatori in un’esperienza unica, fatta di colori, profumi e creatività. Il florovivaismo è un pilastro della nostra economia regionale e la Piana di Albenga rappresenta un’eccellenza assoluta, con una produzione di circa 150 milioni di vasi all’anno, di cui oltre 100 milioni di erbe aromatiche, che rendono la Liguria leader mondiale nel settore. Con il mio assessorato continuiamo a sostenere con determinazione questo comparto strategico, attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale, incentivando investimenti strutturali, tecnologici e ambientali. Eventi come Fior d’Albenga non solo valorizzano le nostre produzioni e il lavoro delle imprese, ma contribuiscono anche a promuovere l’identità e l’attrattività del territorio, generando ricadute positive in termini economici e occupazionali”.

Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Fior d’Albenga non è solo una manifestazione: è un racconto collettivo che prende forma tra i vicoli e le piazze, dove la natura diventa linguaggio condiviso e identità viva. La Camera di Commercio Riviere di Liguria crede profondamente in queste iniziative, perché rappresentano un investimento concreto sulla bellezza e sull’economia del territorio. Qui ad Albenga il centro storico si trasforma in un grande giardino a cielo aperto, un’esperienza immersiva fatta di colori, profumi e creatività, capace di coinvolgere famiglie, imprese e visitatori. È nella sinergia tra pubblico e privato che si genera valore: le nostre aziende, protagoniste di allestimenti e percorsi tematici, sono custodi di saperi antichi, ma anche interpreti di un futuro sostenibile e innovativo. Manifestazioni come questa, giunta a una maturità significativa e sempre più partecipata, dimostrano quanto il territorio sappia raccontarsi e rinnovarsi. Senza le imprese agricole, senza la loro passione quotidiana, tutto questo non esisterebbe. Con loro, invece, la tradizione continua a fiorire e a generare nuove opportunità”.

Afferma l’assessore al turismo del Comune di Albenga Camilla Vio: “Le aiuole realizzate dal Comune per Fior d’Albenga raccontano molto più di una semplice composizione floreale: sono una narrazione viva dell’identità della nostra piana e del suo entroterra. Attraverso le figure ispirate al mondo delle costruzioni, abbiamo voluto rappresentare in modo simbolico ma immediato l’operosità quotidiana dei nostri agricoltori, veri custodi di un sapere che unisce tradizione e innovazione. Un ringraziamento speciale va alla Cooperativa di Arnasco per la realizzazione del muretto a secco, simbolo di un’agricoltura eroica e della capacità dell’uomo di modellare il territorio con rispetto e fatica. Fior d’Albenga è un tripudio di colori, profumi e creatività reso possibile grazie alla collaborazione di tutte le realtà del territorio — aziende agricole, associazioni, operatori — che ogni anno contribuiscono a rendere questa manifestazione unica. Per un mese intero, Albenga si trasforma in un’esperienza immersiva: un invito a rallentare, a scoprire, a vivere i profumi e i sapori autentici della nostra terra. Questa manifestazione non è solo un evento, ma un progetto di valorizzazione che mette al centro la nostra identità agricola e la proietta in una dimensione contemporanea, capace di attrarre visitatori, famiglie e operatori, generando valore per tutta la comunità.”

Afferma la presidente dell’Associazione Fior d’Albenga Mariella Gaudenti: “Ringrazio prima di tutto l’associazione fior per avermi scelta come nuova presidente, il nuovo consiglio direttivo è formato da vicepresidente JOCHEN Mewes, Consiglieri Giacomo Taboni, Alessio Roba e Michele Introna. Insieme abbiamo partecipato all’organizzazione della 23 edizione che ha come tema il gioco. Tema che può essere sottovalutato ma che in realtà ha sempre costituito un punto di incontro adulto e bambino, e fra bambini. E ancora oggi viene utilizzato per creare socializzazione, benessere e crescita culturale. Ringrazio per la collaborazione Tutti gli allestitori così come l’amministrazione comunale e i suoi dipendenti. Un ringraziamento particolare alle scuole per la partecipazione anche al di la dell’orario di lavoro, agli studenti che hanno voluto dare il proprio contributo a questa manifestazione anche senza un ritorno personale. Ad esempio l’itis per queste due novità 2026 per votazione aiuola digitale e per l’installazione dei pannelli fotovoltaici per illuminazione dell’orto. “

Di seguito l’elenco completo delle aiuole presenti nel centro storico:

1. Scuola San Clemente – “Il gioco ha età” – Piazza Rossi

2. Comune di Andora – “Il gioco dell’oca” – Piazza IV Novembre

3. Elfo – “Ingaunopoli” – Piazza San Domenico

4. McDonald’s – “Il gioco dell’ape” – Piazza del Popolo

5. Istituto Agrario – “Campana e altri giochi” – Piazza Trincheri

6. Caritas – “Fior di enigmistica” – Piazza dei Leoni

7. Altopia APS – “Facciamo finta che…” – Piazza San Francesco

8. Via Torlaro – aiuola realizzata dall'associazione Rievocatori Ingauni

9. Porta Molino (fuori le mura) – aiuola realizzata dal Comune di Albenga

10. Città di Diano Marina – “Aromatica, gioco di profumi e colori” - Piazza San Michele

11. Piazza San Michele – aiuola realizzata dal Comune e dall’Associazione Fior d’Albenga – “Costruzioni e mattoncini con le coltivazioni agricole della Piana”

12. Largo Doria – aiuola realizzata dal Comune di Albenga e dall’Associazione Fior d’Albenga

13. Piazza delle Erbe – aiuola per attività e talk realizzata dal Comune di Albenga e i commercianti della piazza.

14. “L’aiuola da mangiare “ dell’azienda Tastee.it e Gelateria Perlecó che presentano la prima e unica aiuola edibile.Attiva i tuoi sensi con i fiori. Tutti i giorni dalle 14 alle 20 in gelateria via Oddo,20

15. Associazione Rachele Franchelli – Piazza san Francesco.

Quest'anno sarà inoltre possibile votare l'aiuola preferita grazie all'iniziativa dell'istituto tecnico ITIS Galilei di Campochiesa. Link per le votazioni https://itis.free.nf/aiuole/vota_aiuola.php



