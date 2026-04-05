Borghetto S. Spirito, donna investita da una moto: codice rosso al Santa Corona

È stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure la donna che questa mattina, poco dopo le 11.00, è stata urtata da una moto in corso IV Novembre a Borghetto Santo Spirito.
Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borghetto e della Croce Rossa di Loano, oltre alla Polizia Locale giunta per i rilievi del caso.
Nell’incidente, anche il conducente del mezzo a due ruote è finito a terra: per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pietra Ligure.