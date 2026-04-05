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Cronaca | 05 aprile 2026, 20:45

Borghetto S. Spirito, donna investita da una moto: codice rosso al Santa Corona

L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna, poco dopo le 11.00, in corso IV Novembre

Borghetto S. Spirito, donna investita da una moto: codice rosso al Santa Corona

È stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure la donna che questa mattina, poco dopo le 11.00, è stata urtata da una moto in corso IV Novembre a Borghetto Santo Spirito. 

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borghetto e della Croce Rossa di Loano, oltre alla Polizia Locale giunta per i rilievi del caso.

Nell’incidente, anche il conducente del mezzo a due ruote è finito a terra: per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pietra Ligure.

Redazione

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