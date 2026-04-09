Mortale sulla SS334, il cordoglio di Albisola: "La perdita di un giovane professionista, che rientrava a casa dopo una giornata dedicata al servizio all''ospedale, lascia l’intera comunità attonita"

"A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa di Francesco Viale, strappato alla vita a soli 35 anni in un terribile incidente sulla SS334 del Sassello".

Questo il messaggio del Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini dopo il drammatico incidente mortale che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sulla SS334 "del Sassello" nel rettilineo dopo il Santuario della Pace.

A perdere la vita nello scontro tra la sua moto che si dirigeva verso Stella e l'auto nella direzione opposta, il giovane tecnico di radiologia dell'ospedale San Paolo di Savona. Purtroppo per lui non c'era stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dell'automedica del 118, un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e i vigili del fuoco. Sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico (chiuso per alcune ore) la polizia stradale, la polizia locale e Anas.

"La perdita di un giovane professionista, che rientrava a casa dopo una giornata dedicata al servizio presso l'ospedale San Paolo, lascia l’intera comunità attonita e addolorata. Ai suoi cari e ai colleghi vanno le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio corale di tutta la cittadinanza. Un ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale intervenuti sul posto per il loro difficile intervento" ha proseguito nel cordoglio il primo cittadino albisolese.

Proprio in quel rettilineo in più di un'occasione non erano mancate le segnalazioni per l'alta velocità.

Nelle settimane scorsa era stata annunciata da parte del sindaco di Stella e vicepresidene della Provincia Andrea Castellini la rimozione del vecchio pannello a messaggio variabile collocato nei pressi dell'ex tiro a volo, appena dopo i confini tra i due paesi. Uno strumento che però è stato attivo un solo giorno in 30 anni. Un paradosso.

"E' stata prevista l'installazione di due nuovi pannelli a messaggio variabile di ultima generazione: uno in direzione Valle, che informerà tempestivamente chi si dirige verso l’interno su percorribilità, chiusure e cantieri, e l'altro in direzione Mare, che agevolerà il flusso verso la costa e l’autostrada, segnalando in tempo reale incidenti o code e evitando che i conducenti restino intrappolati nel traffico" aveva spiegato Castellini.

L'intervento di sostituzione e ampliamento è stato effettuato da Anas.