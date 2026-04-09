Unitre Borgio Verezzi e Pietra Ligure: il 14 aprile la conferenza dal titolo "Scienza dello Yoga"

Martedì 14 aprile, alle ore 17:00, presso la sede Unitre Borgio Verezzi e Pietra Ligure, in via del Municipio 16 a Borgio Verezzi, appuntamento con la conferenza del docente Ferdinando Pitari dal titolo "Scienza dello Yoga".

"La Scienza dello Yoga è lo specchio di quel passaggio in questo mondo che noi chiamiamo 'vita'. Un passaggio attraverso la materia, lo spirito e il loro collegamento attraverso i nostri sentimenti e le nostre emozioni.

Comprendere quella connessione tra mente e cuore che ci permette di capire cosa è che accomuna ogni cosa nello spazio della nostra esistenza e della nostra essenza. Un percorso per comprendere come siamo uniti in un unico insieme chiamato 'Uno', ma consci della nostra collocazione e della nostra diversità. Scoprire come in fondo le domande che ci facciamo sulla nostra vita hanno una risposta, spesso più semplice di quello che la nostra mente elabora.

Siamo qui per percorrere questo sentiero, proviamo a farlo insieme".