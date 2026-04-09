Guerre nel mondo, due iniziative a Savona e Cogoleto con la Comunità di Sant’Egidio e Pax Christi

La Comunità di Sant’Egidio aderisce all'invito di promuovere una giornata di preghiera per la pace lanciato da papa Leone XIV la domenica di Pasqua. Sabato 11 aprile alle ore 18 nella Chiesa San Raffaele al Porto a Savona sarà possibile partecipare in videocollegamento alla veglia che il pontefice presiederà nella Basilica San Pietro in Vaticano.

Anche il Punto Pace "Hélder Câmara" di Pax Christi accoglie l'appello del Santo Padre. Con il patrocinio del Comune di Cogoleto sempre l'11 aprile alle ore 16 in largo della Pace ci saranno interventi e testimonianze sul tema della pace. Successivamente si andrà in cammino verso il Giardino della Convivialità delle Differenze, in località Beuca, per ascoltare alcune letture. I cittadini sono invitati a partecipare portando anche letture da condividere.

"Leone XIV ha chiesto a tutti di far 'udire il grido di pace che sgorga dal cuore' - sottolinea monsignor Marino in una lettera ai sacerdoti - Assieme a tutte le Chiese che sono in Italia anche la Chiesa di Savona aderisce al suo invito in un tempo in cui il demone della guerra alza la voce con parole inaccettabili e blasfeme, seminando morte e distruzione in Medio Oriente, in Ucraina e molti altri luoghi del mondo, feriti da questa 'terza guerra mondiale a pezzi', come più volte ha ricordato papa Francesco."

"Vi invito a pregare per la pace assieme alle vostre comunità, in particolare durante la messa vespertina di sabato - aggiunge - Nell''età della forza' (La Pira) ai discepoli del Risorto è chiesto di confidare non nella forza dei carri e dei cavalli ma soltanto nel Dio della pace e della vita. Sabato lo faremo raccogliendoci in preghiera, nella memoria grata della parola di Gesù: 'Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro' (Mt 18, 20)."