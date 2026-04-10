ASP liguri, una struttura di coordinamento per dialogare con la Regione, Opere Sociali alla guida

Una struttura di coordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Liguria, per rafforzare il dialogo con la Regione e tutelare il ruolo fondamentale dell’assistenza pubblica agli anziani sul territorio.

Il coordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Liguria si è dotato di un regolamento e di rappresentanti eletti, in grado di dialogare con la Regione, con l’obiettivo di tutelare i servizi pubblici di assistenza agli anziani nelle comunità liguri.

Sono una decina le Aziende pubbliche presenti in Liguria, di cui circa la metà nel territorio della provincia di Savona. Opere Sociali, seconda dopo il Brignole di Genova per dimensioni di attività e patrimonio, ha assunto il ruolo di coordinamento per i prossimi tre anni.

Il presidente di Opere Sociali, Giorgio Masio, sarà affiancato dal commissario dell’ASP Sant’Antonio di Sassello, Gabriele Noberasco, e dalla dirigente dell’ASP Borelli di Pieve di Teco, Laura De Andreis.

Giorgio Masio, ringraziando i colleghi per la fiducia, ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra: "Intendiamo rafforzare il comparto pubblico dell’assistenza e creare collaborazioni e sinergie tra gli enti per migliorare la qualità dei servizi e la presenza nelle nostre comunità di appartenenza".