Savona, cittadini in campo per il mare: raccolti oltre 1500 mozziconi sulla spiaggia del Prolungamento

Per proteggere il mare è necessario iniziare ad agire, a diffondere buoni esempi! Ieri è stata una di quelle giornate in cui si può dire: "Forse qualcosa sta cambiando, forse il senso civico non è del tutto scomparso in questa società attanagliata da tanti problemi, sempre in corsa verso obiettivi sempre più ambiziosi ma spesso insensibile verso il mondo circostante".

Assonautica ha organizzato una pulizia della spiaggia del Prolungamento in collaborazione con ISFORCOOP e con A.M.I. Ambiente Mare Italia. L’evento, patrocinato dal Comune di Savona, è stato davvero molto educativo e stimolante per tutti i partecipanti. Oltre a una quarantina di allievi del corso di formazione “Integrare per crescere” e a una quindicina di soci volontari, abbiamo avuto la partecipazione di diversi sostenitori.

"A Savona si 'mugugna' parecchio, però esistono anche persone che comprendono che, per rendere più vivibile e accogliente l’ambiente nel quale viviamo, è necessaria la collaborazione di tutti. Ogni piccolo gesto è importante per la salvaguardia del nostro mare e insieme si può fare molto. Queste manifestazioni aperte alla cittadinanza sono l’occasione per conoscere altre realtà, altre organizzazioni che si prefiggono obiettivi simili ai nostri, per pensare di unire le forze, aumentare la visibilità e rendere più incisivo il messaggio che si vuole diffondere con i buoni esempi", spiegano da Assonautica.

"Alla fine il “bottino” è stato molto consistente. Abbiamo trovato un po’ di tutto, anche qualche bossolo di fucile. Abbiamo differenziato il vetro, le bottiglie di plastica e le lattine. Tutti i rifiuti saranno ritirati da SEAS. Come al solito abbiamo raccolto a parte i mozziconi di sigaretta. Nella sabbia è difficile vederli perché vengono coperti; nonostante ciò, ne sono stati raccolti più di 1500. La raccolta 2026 continua… l’anno scorso eravamo arrivati a circa 59.000!".

"Chi vuole collaborare nei prossimi eventi e conoscere le nostre attività legate al mare e alla nautica può rimanere in contatto seguendo la pagina Facebook di Assonautica Provinciale di Savona. A tutti i partecipanti un grande grazie", concludono da Assonautica.