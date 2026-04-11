Viaggio nel cassetto: e se i viaggi che non partono fossero proprio quelli più affascinanti?

Ci sono viaggi che partono davvero — con un biglietto, uno zaino, una data — e poi ce ne sono altri che restano nella nostra testa. Non perché manchi la voglia, ma perché qualcosa, fuori o dentro di noi, ci trattiene. Sono i viaggi nel cassetto. Quelli che conosciamo a memoria senza averli mai vissuti.

Sono stati immaginati nei dettagli: una luce in fondo ad un vicolo, un odore forte, un sentiero polveroso, una lingua che non capiamo ma che, inspiegabilmente, ci sembra familiare. Sono esperienze che non hanno bisogno di timbri sul passaporto per esistere. Esistono già, ma in una forma diversa: quella del sogno. E forse è proprio lì il punto. Viviamo in un momento storico in cui tutto sembra accessibile. Voli low cost, blog, itinerari conosciuti, video che ci mostrano ogni angolo del mondo. La geografia si è accorciata, le distanze sembrano evaporate. Eppure, proprio mentre tutto diventa più facile, qualcosa resta impossibile. Ci sono viaggi che non si fanno. Non solo per mancanza di tempo, o di soldi — che pure contano tantissimo — ma per ragioni più profonde, spesso indipendenti da noi: instabilità politica, pericolo reale, confini chiusi, crisi umanitarie. Oppure scelte personali: paure, momenti sbagliati che non coincidono con il nostro desiderio. Il risultato è lo stesso: un luogo resta lì, come una terra promessa. E quella promessa, col tempo, cambia natura. Non è più solo una meta. Diventa una storia che raccontiamo a noi stessi. “Prima o poi ci andrò.” Ma quel “poi” spesso non arriva. E, lentamente, quella frase smette di essere un progetto e diventa una forma di identità.

Ci sono paesi che, sulla carta, sono tra i più affascinanti del mondo. Natura estrema, culture profonde, storie complesse. Eppure, negli ultimi anni, sono diventati luoghi inaccessibili. Il Venezuela è uno di questi. Un paese che, geograficamente, è quasi un riassunto dell’America Latina: Caraibi, Ande, Amazzonia, cascate leggendarie come il Salto Ángel. Un luogo che per decenni è stato attraversato da viaggiatori, esploratori, sognatori. Poi qualcosa si è rotto. Dal 2012 il paese è entrato in una crisi economica, sociale e politica profonda, con effetti devastanti sulla vita quotidiana e sulla stabilità generale. È diventato un rischio. Le autorità internazionali sconsigliano da anni gli spostamenti per via della criminalità, dei disordini e dell’imprevedibilità generale. Anche arrivarci è diventato complicato: molte compagnie aeree hanno sospeso i voli. Il risultato è che un paese intero, pur esistendo, è diventato irraggiungibile. Un luogo reale trasformato in immaginario. Ed è qui che il viaggio cambia ancora forma. Da sogno diventa leggenda perché si ferma, non evolve più. Supera la fantasia e si trasforma in qualcosa che racconterai senza aver vissuto. Parlerai del Venezuela con una narrativa efficace ma dal divano di casa. Perché c’è una cosa che spesso dimentichiamo: non tutti i viaggi devono essere fatti. Alcuni servono proprio perché restano incompiuti. Perché sono spazi di desiderio puro. Non contaminati dall’esperienza, dalle difficoltà, dalle delusioni potenziali di ogni realtà vissuta fino in fondo.

Un viaggio fatto diventa memoria. Un viaggio non fatto resta possibilità. E la possibilità ha una forza diversa. Più potente, più sottile, anche più duratura.

È un po’ come l’amore. Ci sono incontri che viviamo, con tutta la loro intensità, e altri che non iniziano mai davvero. Persone che restano nella nostra vita in una dimensione ipotetica. Manca il passo decisivo. Non per mancanza di desiderio, ma per paura. Paura di essere respinti, di rompere un equilibrio. E così abbiamo scelto, consapevolmente o no, di lasciarla lì. Intatta. Perfetta. Quella meravigliosa immaginazione che non può tradire. E quel non-incontro diventa una storia. Una proiezione. Un racconto che continuiamo a portarci dentro. I viaggi impossibili funzionano allo stesso modo. Sono luoghi che non rischiano di deluderci, perché non li mettiamo mai alla prova. Restano perfetti nella loro distanza. Non conoscono la fatica, i ritardi, gli imprevisti. Ma come l’amore conoscono il desiderio. E il desiderio, quando non viene consumato, resta vivo. Anzi, esplode. Diventa una forma di tensione creativa, quasi necessaria. C’è poi un altro aspetto, più silenzioso. Il fatto che, in qualche modo, il viaggio dei sogni lo facciamo comunque. Attraverso i racconti, le immagini, le storie degli altri. Attraverso la letteratura, la musica, le testimonianze. Quante persone hanno attraversato l’Asia senza muoversi da casa, seguendo le parole di Terzani. Non è la stessa cosa, certo. Ma quel libro, col tempo, ti tiene compagnia. Forse la riflessione più onesta è questa: non tutti i viaggi sono destinati a compiersi. E non è necessariamente una sconfitta.

Ci sono luoghi che attraversiamo a piedi. Altri che attraversiamo con la fantasia. E in questo, forse, sta il loro valore più autentico: non quello di essere sempre vissuti, ma quello di averci fatto sentire vivi, anche senza partire.