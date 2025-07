Al Santa Corona riaperto il terzo piano del Padiglione Chirurgico: 16 posti letto in più per medicina interna e pneumologia

A partire da venerdì 25 luglio è tornato pienamente operativo il terzo piano del Padiglione Chirurgico dell’Ospedale Santa Corona, chiuso da quasi due anni a seguito dell’incendio che nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2022 aveva interessato parte della struttura.

Il ripristino della degenza in quell’ala segna il completamento degli interventi di riqualificazione del piano, con importanti ricadute sulla dotazione ospedaliera, in particolare di posti letto a disposizione. Sono 32 quelli attivati, di cui 20 riservati alla medicina interna e 12 alla pneumologia, con un incremento netto di 16 posti letto rispetto alla dotazione precedente.

L’intervento consente così di potenziare in modo significativo l’accoglienza dei pazienti che necessitano di assistenza internistica, andando incontro a una delle principali criticità registrate nei mesi estivi: la gestione dei ricoveri dal Pronto Soccorso.

Parallelamente, sempre dal 25 luglio, è stato potenziato anche il reparto di ortopedia e traumatologia al quarto piano dello stesso padiglione, con l’aggiunta di 2 nuovi posti letto. Un intervento mirato a rispondere all’aumento stagionale degli accessi e a ridurre i tempi di attesa per il ricovero dei pazienti in emergenza, contenendo così il fenomeno del cosiddetto boarding, ovvero la permanenza prolungata in Pronto Soccorso in attesa di un posto letto.

La Direzione dell’Asl 2 ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le strutture che hanno collaborato al completamento dell’operazione: dalla Direzione Medica e delle Professioni Sanitarie, al settore Patrimonio e Gestione Tecnica, passando per il Provveditorato e i Sistemi Informativi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai professionisti delle unità operative coinvolte – Medicina Interna, Pneumologia, Gastroenterologia, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Protesica e Chirurgia Vertebrale – che hanno contribuito al coordinamento e alla piena ripresa delle attività.