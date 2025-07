In discoteca per spacciare cocaina tra i giovani, un 23enne arrestato ad Alassio grazie alla segnalazione del personale del locale

E' stato arrestato, grazie alla collaborazione messa in atto tra gestori di un locale e la Polizia del Commissariato di Alassio, un ventitreenne straniero, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A far scattare l'intervento degli agenti è stata la segnalazione del responsabile della sicurezza di una discoteca, il quale ha riferito di un ragazzo che si aggirava all’interno del locale da ballo con fare sospetto.

Già dalle prime ore del pomeriggio la discoteca, dov'era stato organizzato un evento musicale, si era popolata di giovani. Tra i numerosi clienti, gli addetti alla sicurezza, hanno notato un soggetto che si muoveva nel totale disinteresse per la musica e il ballo, avvicinandosi ripetutamente ad altri ragazzi che danzavano.

Il ventitreenne, raggiunto dal personale di sicurezza insospettito, ha cercato di liberarsi di un pacchetto trasparente che aveva tra le mani lanciandolo via, e contemporaneamente ha nascosto qualcosa all’interno dei pantaloni. Il responsabile della sicurezza ha quindi segnalato subito quanto accaduto, permettendo così ai poliziotti di intervenire tempestivamente.

Gli agenti hanno prontamente recuperato e sequestrato il pacchetto lanciato dal giovane, contenente della sostanza stupefacente sintetica, insieme a quanto occultato nei pantaloni, ossia diverse dosi di cocaina, per un totale complessivo di circa 24 g.

La pronta collaborazione dello staff della discoteca si è dimostrata essenziale per assicurare alla giustizia l’autore dei fatti che è stato poi accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La vicenda è stata presa in carico dal Pm Giovanni Battista Ferro.

"La Polizia di Stato continuerà a garantire la sicurezza del divertimento nei locali in sinergia con gli esercenti per una efficace prevenzione delle situazioni di illegalità" commentano dal Commissariato.