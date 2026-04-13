Quiliano, il 25 Aprile e la memoria della Resistenza: in programma il docufilm sui fratelli Cervi

La Città di Quiliano, nell’ambito delle celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione del 25 Aprile, promuove e sostiene un calendario di iniziative dedicate alla memoria della Resistenza e ai valori fondanti della democrazia e dell’antifascismo.

Tra gli appuntamenti inseriti nel programma, si segnala la proiezione del docufilm “I miei sette padri”, promossa da ARCI Savona e realizzata dalla regista Liviana Davì.

L’iniziativa, patrocinata anche da ANED Savona, CGIL Savona, ANPI e ISREC Savona (Istituto Storico della Resistenza di Savona), si terrà martedì 22 aprile alle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Valleggia.

“I miei sette padri” racconta la storia dei sette fratelli Cervi – simbolo della Resistenza italiana – attraverso lo sguardo di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei fratelli fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943.

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e il racconto personale di Adelmo, il docufilm ricostruisce non solo il valore storico della loro scelta antifascista, ma anche la dimensione umana e familiare dei sette fratelli.

Il percorso narrativo si sviluppa come una ricerca personale: quella di un figlio che non ha conosciuto il proprio padre e che, attraverso la memoria, cerca di restituirgli un volto autentico, al di là del mito.

La vicenda dei fratelli Cervi rappresenta uno degli episodi più significativi della lotta antifascista in Italia.

Dopo aver trasformato la propria casa in un rifugio per perseguitati e resistenti, i sette fratelli furono arrestati nel novembre 1943 e successivamente fucilati al Poligono di tiro di Reggio Emilia in una rappresaglia fascista. Il loro sacrificio è divenuto nel tempo uno dei simboli più forti della Resistenza italiana e dei valori di libertà, giustizia e solidarietà.

Il docufilm è stato realizzato grazie al sostegno della Film Commission della Regione Emilia-Romagna e a una campagna di crowdfunding che ha coinvolto oltre 600 sostenitori tra associazioni, istituzioni e realtà antifasciste.

Arricchito da materiali inediti della famiglia Cervi e da documenti provenienti dall’Istituto Alcide Cervi, il film rappresenta un esempio significativo di produzione culturale partecipata e condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni del Comune di Quiliano con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e riflessione sui valori della Resistenza, particolarmente significativa nell’anno dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio dei fratelli Cervi.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Il programma completo del 25 Aprile è consultabile sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it.