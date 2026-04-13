Un viaggio nella storia culturale di Albenga: all’Auditorium “Dal Teatro dell’Ottocento ai Cinema del Novecento”

Torna sabato 18 , con un appuntamento alle ore 17 presso l’Auditorium San Carlo, la rassegna “Albenga Passato e Presente”, che ripercorre il cammino della Città delle Torri, la sua storia e le sue tradizioni con una serie di incontri divulgativi.

Tema del prossimo convegno tra quelli promossi dalla Fondazione “G. M. Oddi” col patrocinio del Comune, sarà quello dei contenitori culturali del passato, con la conferenza dal titolo “Albenga – Dal Teatro dell’Ottocento ai Cinema del Novecento”.

L’incontro offrirà una ricostruzione storica della vivace attività culturale cittadina tra XIX e XX secolo, a partire dal Teatro Civico, inaugurato nel 1807 e demolito nel 1938. Al centro dell’analisi, le stagioni teatrali animate dalle compagnie d’arte drammatica, protagoniste di un’epoca caratterizzata da tragedie, commedie e opere musicali oggi scomparse. Sul palcoscenico albenganese si esibirono artisti di rilievo come Eleonora Duse, Cesco Baseggio, Nuto Navarrini, Ettore Petrolini e Gilberto Govi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai “Veglioni”, i tradizionali balli in maschera che coinvolgevano l’intera comunità cittadina in lunghe serate di festa.

La conferenza proseguirà con un approfondimento sui cinema del Novecento, ripercorrendo la storia delle principali sale cittadine – Ambra, Cristallo, Astor e Giardino – che per decenni hanno rappresentato punti di riferimento per generazioni di spettatori.

Interverranno Mario Moscardini e Giovanni Ansaldi, che, attraverso immagini d’epoca e documenti originali, delineeranno un ampio affresco delle trasformazioni culturali tra Ottocento e Novecento.

L’ingresso è gratuito; al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco ai partecipanti a cura della Fondazione Oddi.