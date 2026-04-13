Varazze celebra lo sport, sabato 18 aprile consegnati i riconoscimenti per lo “Sportivo dell’Anno 2025”

Saranno consegnati il prossimo sabato 18 aprile, alle ore 11:00, presso la Sala Consiglio comunale, le attestazioni per il premio dello “Sportivo dell’Anno 2025” della Città di Varazze.

Un appuntamento ormai consolidato per la comunità del levante savonese, che rappresenta un momento di celebrazione dei risultati sportivi raggiunti dagli atleti locali nel corso dell’anno, e anche un’importante occasione per riconoscere il valore dell’intero sistema sportivo cittadino.

Nel corso della cerimonia saranno premiate tutte le associazioni sportive di Varazze, a testimonianza del ruolo fondamentale che esse svolgono nella promozione dello sport e nella crescita educativa dei giovani.

A seguire, verrà assegnato il riconoscimento di “Sportivo dell’Anno 2025”, individuato tra gli atleti delle associazioni cittadine e tra coloro che, pur gareggiando anche in contesti più ampi, hanno portato il nome di Varazze a rappresentare l’Italia nelle competizioni nazionali e internazionali.

I risultati ottenuti “sul campo” sono infatti il frutto di un grande lavoro di squadra, che coinvolge atleti, allenatori, dirigenti e famiglie, in un percorso condiviso fatto di impegno, passione e sacrificio.

“Questa giornata – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – vuole essere un momento di ringraziamento per tutte le realtà sportive della nostra città. Premiamo i risultati, certo, ma soprattutto il lavoro quotidiano di associazioni, allenatori e dirigenti che rendono possibile tutto questo. Lo sport a Varazze è una vera comunità, capace di crescere insieme e di portare i nostri atleti a rappresentare con orgoglio la nostra Città e l’Italia.

Con questa iniziativa – conclude il primo cittadino - l’Amministrazione intende ribadire il valore dello sport come strumento educativo, di inclusione e di coesione sociale, capace di trasmettere ai più giovani principi fondamentali come il rispetto, la lealtà e la collaborazione.”