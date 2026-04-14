Olimpiadi, Bucci: "Visione comune tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Pronti a una candidatura forte e condivisa"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci esprime grande entusiasmo e orgoglio per l’avvio del percorso condiviso tra Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, per la candidatura del Nord Ovest ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2036 o del 2040.

“È una sfida straordinaria - dichiara - che segna un cambio di passo: il Nord Ovest si propone al mondo come un unico grande sistema competitivo e moderno. In questo scenario, la Liguria è pronta a essere protagonista”.

“La nostra Regione - prosegue - può offrire un contributo unico e distintivo: il mare, il clima, la capacità di accogliere grandi eventi in un contesto paesaggistico senza eguali. Genova e tutta la Liguria possono diventare uno dei cuori pulsanti di un’Olimpiade diffusa, portando valore aggiunto in termini di identità, attrattività e innovazione nel rapporto tra sport e territorio”.

“Abbiamo dimostrato negli anni di saper organizzare eventi complessi e di rilevanza globale, mettendo in campo competenze, efficienza e visione. Oggi vogliamo fare un salto ulteriore: contribuire a costruire un progetto olimpico che sia un esempio internazionale, capace di coniugare sostenibilità, valorizzazione delle infrastrutture e sviluppo concreto per le comunità”.

“Regione Liguria sarà pienamente impegnata in questo percorso - sottolinea - con un ruolo attivo e propositivo, lavorando fianco a fianco con le altre istituzioni per trasformare questa ambizione in una candidatura forte, credibile e vincente​. Le Olimpiadi del Nord Ovest possono diventare un simbolo dell’Italia che sa unire, innovare e guardare lontano - conclude​ il presidente Bucci - e la Liguria è pronta a dare il massimo per rendere questo traguardo possibile, mettendo a disposizione tutto il proprio potenziale e la propria unicità”.