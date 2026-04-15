Bardineto, open day della Croce Verde: porte aperte tra volontariato e primo soccorso

Una giornata dedicata al volontariato, alla formazione e alla cittadinanza attiva. Sabato 18 aprile la sede della Croce Verde Bardineto ospiterà un open day aperto a tutta la popolazione, con attività dimostrative, incontri e momenti informativi sul mondo del soccorso.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza Frascheri, nel cuore di Bardineto, con un programma articolato in due fasce orarie: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L’obiettivo è avvicinare i cittadini alle attività della pubblica assistenza e promuovere la cultura del primo soccorso.

Durante la giornata sarà possibile visitare la sede, incontrare i volontari e assistere a dimostrazioni pratiche di tecniche di primo intervento. Spazio anche alla formazione, con la presentazione dei corsi di retraining per militi già abilitati, tenuti da istruttori ANPAS.

L’evento si inserisce nel più ampio impegno di ANPAS nella promozione del volontariato sanitario e nella diffusione delle buone pratiche di emergenza-urgenza sul territorio.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 348 6816904.