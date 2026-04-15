S. Brigida a Celle, via ai lavori dal 20 aprile: prima fase senza semaforo

I lavori sul Rio Santa Brigida a Celle Ligure riprenderanno a partire dal prossimo 20 aprile.

Nel corso delle ultime settimane sono state effettuate tutte le verifiche e i controlli propedeutici all’avvio effettivo del l’intervento con lo scopo di garantire la massima tutela di tutte le parti coinvolte.

L’attività si è svolta grazie alla collaborazione tra Comune, Anas e cittadini, che hanno contribuito al corretto avanzamento delle procedure.

"Al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, in particolare in vista del periodo estivo, è stata definita una nuova organizzazione dei lavori articolata in due fasi" spiega il Sindaco Marco Beltrame.

La prima fase, prevista dal 20 aprile al 22 giugno, riguarderà gli interventi di consolidamento tramite palificazioni e altre opere strutturali. Durante questo periodo non sarà istituito il senso unico alternato e non verranno utilizzati impianti semaforici.

La seconda fase, che si svolgerà dopo la stagione estiva, sarà invece dedicata alla posa degli scatolari. In questa fase sarà necessario introdurre temporaneamente il senso unico alternato, gestito con impianti i semafori e/o movieri.

"Il lieve slittamento dei tempi rispetto al precedente annuncio di avvio dei lavori ha consentito di adottare una pianificazione più efficace, finalizzata a contenere l’impatto sulla viabilità nei mesi di maggiore afflusso - ha continuato il primo cittadino cellese - Si esprime un ringraziamento ad Anas per la costante collaborazione e per la disponibilità dimostrata nel rimodulare le attività, consentendo di evitare l’introduzione del senso unico alternato nel periodo pre-estivo ed estivo, accogliendo le esigenze dell’Amministrazione e della cittadinanza. L’Amministrazione continuerà a monitorare l’andamento dei lavori affinché si svolgano nel modo più regolare possibile e con il minor numero di criticità".