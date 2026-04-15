Savona celebra la Giornata del Mare: al PalaCrociere premiati gli studenti del concorso “Il mare che vorrei”

Si sono concluse ieri mattina (14 aprile, ndr) le celebrazioni della “Giornata del Mare”, ricorrenza istituita nel 2017 e celebrata ogni anno l’11 aprile con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica, come previsto dall’articolo 52 del Codice della nautica da diporto.

Dopo le attività svolte lo scorso 10 aprile presso la Capitaneria di Porto e il Museo del Mare, con laboratori divulgativi rivolti agli studenti, la giornata conclusiva si è tenuta al PalaCrociere del porto di Savona, dove si è svolta la premiazione del concorso artistico “Il mare che vorrei...”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, la Lega Navale Italiana e l’ANMI di Savona, era rivolta agli studenti di ogni ordine e grado della provincia con l’obiettivo di “promuovere e sviluppare presso le giovani generazioni la cultura del mare e delle sue tradizioni”, favorendo al tempo stesso una riflessione sull’ecosistema marino e sul legame del territorio savonese con il mare, oltre a valorizzare il patrimonio storico e culturale legato alla tradizione marinaresca.

Ampia la partecipazione: sono stati presentati 120 elaborati realizzati da 310 studenti provenienti da 10 scuole della provincia. Le opere sono state valutate da una giuria appositamente selezionata, che ha individuato i vincitori premiati nel corso della cerimonia alla presenza delle autorità civili, religiose e militari del territorio.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato e un gadget ricordo della giornata.

All’evento ha preso parte anche la comunità portuale di Savona, che ha aderito con convinzione alle celebrazioni, contribuendo al successo dell’iniziativa.