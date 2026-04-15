Spotorno, incontro con Mauro Berruto: lo sport come chiave di lettura della società contemporanea

Il Comune di Spotorno – assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica “C. Sbarbaro” – in collaborazione con Biblion Beni Culturali e Ambientali s.c. e la libreria “La Dora va al mare”, promuove un incontro con Mauro Berruto, in programma sabato 18 aprile alle ore 17.00 presso la Sala Convegni Palace, in via Aurelia 121 a Spotorno. L’appuntamento è a ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Al centro dell’incontro sarà la presentazione di “Lo sport al potere. La cultura del movimento e il senso della politica”, un volume che offre lo spunto per una riflessione ampia e attuale sul significato dello sport nella società contemporanea: non soltanto competizione, risultato o prestazione, ma anche educazione, disciplina, visione collettiva, rispetto delle regole, costruzione di legami e responsabilità verso la comunità.

L’incontro sarà moderato da Rocco Pinto, libraio da sempre, che vive e lavora a Torino presso la libreria Il Ponte sulla Dora. Pinto è ideatore di importanti iniziative di promozione del libro e della lettura, tra cui Portici di Carta, Torino che legge, Pralibro e Libri sotto la loggia, nella libreria La Dora va al mare di Noli. La sua presenza offrirà ulteriore profondità al dialogo con l’autore, accompagnando il pubblico in un confronto ricco di spunti tra sport, cultura e cittadinanza.

L’incontro con Mauro Berruto si propone come un’occasione di confronto aperto su un tema che riguarda da vicino non solo il mondo sportivo, ma anche quello educativo, culturale e civile. Attraverso il libro, lo sport emerge infatti come un linguaggio capace di parlare alla società intera: un’esperienza che mette al centro il corpo, la relazione, il limite, l’impegno, il gioco di squadra e la capacità di misurarsi con sé stessi e con gli altri.

In una fase storica in cui appare sempre più necessario ritrovare forme autentiche di partecipazione, di responsabilità condivisa e di fiducia nei legami collettivi, “Lo sport al potere” invita a guardare al movimento come a una vera esperienza culturale, capace di generare consapevolezza, senso civico e visione del futuro. L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire questi temi direttamente con l’autore, in un dialogo che si annuncia ricco di riflessioni, anche grazie alla conduzione di Rocco Pinto.

L’appuntamento si rivolge a lettori, insegnanti, educatori, operatori culturali, associazioni sportive e cittadini interessati a comprendere come lo sport possa ancora rappresentare, oggi, uno spazio formativo e democratico di grande rilevanza.