Da Ceriale ad Albenga, grande partecipazione alla giornata dedicata alla salute e alla solidarietà

Si è svolta con ampia partecipazione e forte coinvolgimento del territorio la giornata di service del 12 aprile, promossa dal Rotary Club Albenga con il contributo dell’Interact e la collaborazione dei Comuni di Ceriale e Albenga.

Ad aprire il programma è stata la camminata solidale “Walking for Rachele”, un momento intenso e partecipato che ha unito simbolicamente le due città. Partiti da piazza della Vittoria, a Ceriale, e arrivati in piazza De André, ad Albenga, circa 75 partecipanti hanno preso parte all’iniziativa organizzata insieme all’AssociazioneRachele Franchelli Aps, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di Rachele, scomparsa prematuramente nel 2024. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale. Raccolti circa 1.000 euro, devoluti all’associazione.

Nel corso della giornata, grande attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione sanitaria, con screening cardiovascolari gratuiti attivati sia a Ceriale che ad Albenga, nell’ambito del progetto “Salute e medicina digitale”. Fondamentale il contributo della referente sanitaria del Rotary Club Albenga, la dottoressa Raffaella Ferrando, che ha fortemente voluto che nel presidio si facesse il service, sottolineato l’importanza di queste iniziative per rafforzare la collaborazione tra i territori.

A Ceriale, le visite si sono svolte presso la sede della Croce Rossa, dove sono stati accolti 44 cittadini. Medici e operatori sanitari hanno garantito un servizio continuativo per l’intera giornata, effettuando controlli completi, tra cui parametri clinici di base, analisi metaboliche e approfondimenti vascolari e cardiologici. A ogni partecipante è stato fornito un primo riscontro immediato, con successivo invio della documentazione.

L’iniziativa ha rappresentato un esempio di collaborazione tra istituzioni, mondo associativo e volontariato, resa possibile anche grazie all’impegno dei professionisti coinvolti e delle numerose realtà locali che hanno contribuito alla sua riuscita.

"Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete tra enti e associazioni per promuovere il benessere della comunità – sottolinea il sindaco di Ceriale Marinella Fasano -. Abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa perché unisce valori fondamentali come la solidarietà, la prevenzione e la partecipazione attiva dei cittadini. Il risultato è stato una giornata significativa, capace di lasciare un segno positivo sul territorio. Grazie al Rotary Club di Albenga e a tutte le parti coinvolte".

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto dal Rotary Club Albenga a tutte le associazioni, ai volontari e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, confermando il valore di una sinergia che guarda al futuro della comunità.