Cantiere del S. Brigida a Celle: iniziati i lavori di palificazione

Sono iniziati i lavori di palificazione sul cantiere del rio Santa Brigida a Celle.

"Insieme all’Ingegner Bonorino abbiamo effettuato un sopralluogo: pur trovandoci a pochi centimetri dalla perforazione, non si percepivano vibrazioni. Questo non garantisce che accada per ogni palo, ma conferma che la ditta sta operando con tecnologie avanzate e con tempistiche di lavorazione attente, per ridurre al minimo rischi e disagi - dice il Sindaco Marco Beltrame - Rinnovo l’invito a contattarmi per qualsiasi necessità o segnalazione".

"Un ringraziamento a tutti coloro che stanno dimostrando grande disponibilità: i proprietari delle attività commerciali e dei passi carrai limitrofi, Anas per l’impegno profuso e i residenti nelle abitazioni adiacenti al cantiere per la pazienza e la collaborazione" continua il primo cittadino cellese.

La prima fase dei lavori è prevista fino al 22 giugno e riguarderà gli interventi di consolidamento tramite le palificazioni e altre opere strutturali.

Durante quel periodo non sarà istituito il senso unico alternato e non verranno utilizzati impianti semaforici.

La seconda fase, che si svolgerà dopo la stagione estiva, sarà invece dedicata alla posa degli scatolari. In questa fase verrà introdotto temporaneamente il senso unico alternato, gestito con impianti i semafori e/o movieri.