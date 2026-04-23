Manutenzione del sottopasso autostradale: senso unico alternato fino al 9 maggio in via San Sebastiano ad Albisola

Scatteranno da domani i lavori di manutenzione del sottopasso autostradale di via San Sebastiano ad Albisola Superiore.
La comandante della polizia locale Ombretta Colombo ha firmato un'ordinanza per la modifica temporanea della viabilità a senso unico alternato regolata da un impianto semaforico fino al prossimo 9 maggio.
Sarà inoltre sospesa temporaneamente la circolazione pedonale nel tratto di sottopasso interessato dal cantiere.
Dovrà essere quindi predisposto un passaggio pedonale protetto e in alternativa, i pedoni dovranno essere obbligatoriamente deviati sul marciapiede opposto.
In più di un'occasione, nel novembre del 2025 e nel 2022 erano caduti calcinacci sull'asfalto dalla volta della galleria.