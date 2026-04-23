Miele dei parchi della Liguria: le tre apine d'oro a 3 mieli del Parco del Beigua e a 2 del Parco di Piana Crixia

88 mieli premiati di cui 22 del Parco naturale regionale del Beigua e 3 del Parco Regionale di Piana Crixia con tre apine d'oro, assegnate a 11 mieli di cui 3 del Parco del Beigua e 2 di Piana Crixia.

Domenica scorsa a Sassello, nella Casa del Parco del Beigua, si è svolta la premiazione del concorso “Mieli dei Parchi della Liguria”, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.

“Ringrazio il presidente del Parco del Beigua Daniele Buschiazzo per l’organizzazione dell’edizione 2025 del concorso, il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso, il presidente di Federparchi Liguria Roberto Costa, i rappresentanti delle associazioni Alpamiele Andrea Casaretto e Apiliguria Alberto Tognoni, oltre a tutti i relatori e agli operatori del settore apistico presenti - ha dichiarato l’assessore Piana -Questo appuntamento valorizza un prodotto di eccellenza, ma anche il lavoro quotidiano, appassionato e fondamentale dei nostri apicoltori. I numeri di questa edizione parlano chiaro: ben 88 mieli premiati rappresentano uno straordinario mosaico di biodiversità, identità territoriale e qualità produttiva. Ogni vasetto racconta una storia fatta di stagioni, fioriture e competenze”.

"Con il bando OCM miele 2025/2026, dotato di oltre 222 mila euro, abbiamo finanziato numerosi interventi: sono attualmente in corso 30 corsi e seminari completamente finanziati e 53 incontri di assistenza tecnica. Abbiamo sostenuto anche gli investimenti con 569 arnie, oltre 1.000 sciami, 67 api regine e più di 200 attrezzature per apiari e laboratori".

Particolare attenzione è stata riservata anche alle criticità emergenti: “Abbiamo finanziato 65 dispositivi ‘Arpa’ per il contrasto alla vespa velutina, strumenti innovativi fondamentali per la difesa degli alveari. Si tratta di azioni concrete che rafforzano la resilienza del settore e testimoniano la volontà della Regione di accompagnare gli apicoltori nelle sfide ambientali e produttive. I fondi saranno erogati entro metà ottobre e, entro fine giugno, pubblicheremo il nuovo bando per l’annualità 2026/2027, con una dotazione superiore ai 200 mila euro” continua l'assessore regionale.

“Queste misure si affiancano alle tante iniziative promosse dai nostri Parchi, come dimostra l’impegno del Parco del Beigua, dalla difesa degli alveari alla didattica, fino a nuove esperienze come l’ ‘apibenessere’. A tutti gli apicoltori premiati va il nostro plauso: il vostro lavoro è un presidio di biodiversità, qualità e tradizione” conclude.

Le tre apine d’oro, il riconoscimento più prestigioso, sono state assegnate a 11 mieli (3 del Parco del Beigua, 3 del Parco dell’Aveto, 2 del Parco dell’Antola, 2 del Parco di Piana Crixia e 1 dal Parco delle Alpi Liguri), tra i quali spiccano l’ailanto e il tiglio.

Il miele millefiori è la varietà più rappresentata, con la maggioranza assoluta dei campioni premiati (45), staccando nettamente castagno (14) e acacia (11).

TUTTI I PREMIATI:

Parco naturale regionale del Beigua (22)

Millefiori - Francesco Bozzano (2 apine)

Acacia - Amè d’Masun (2 apine)

Millefiori - La Bottinatrice di Elisa Merialdo (2 apine)

Acacia - La Bottinatrice di Elisa Merialdo (3 apine)

Millefiori - Maddalena Gardini (2 apine)

Millefiori - Aldo Gardini (2 apine)

Castagno - Alice Martini (2 apine)

Acacia - Alice Martini (3 apine)

Millefiori - Romano Santolo (2 apine)

Millefiori - Società agricola Pianale (1 apina)

Millefiori - Associazione Nuova Altavaldorba (2 apine)

Acacia - Associazione Nuova Altavaldorba (1 apina)

Millefiori - Sergio Patrone (2 apine)

Millefiori - Luca Pesce (2 apine)

Acacia - Luca Pesce (3 apine)

Castagno - Luca Pesce (2 apine)

Millefiori - Nicolò Patrone (2 apine)

Millefiori - Alberto Patrone (1 apina)

Castagno - L’Ape operaia di Lorenzo Coco (2 apine)

Erica - L’Ape operaia di Lorenzo Coco (1 apina)

Millefiori - L’Ape operaia di Lorenzo Coco (1 apina)

Acacia - L’Ape operaia di Lorenzo Coco (2 apine)

Parco naturale regionale delle Alpi Liguri (2)

Millefiori - Raffaella Grasso (3 apine)

Millefiori - Sergio Ferrari (1 apina)

Parco naturale regionale dell’Antola (10)

Acacia - Ape Reale di Fabio Reale (3 apine)

Castagno - Ape Reale di Fabio Reale (3 apine)

Millefiori - Ape Reale di Fabio Reale (2 apine)

Millefiori - Flavio Ciranni (2 apine)

Millefiori - Giorgio Vittorio Oberti (2 apine)

Millefiori - Sergio Fontana (2 apine)

Millefiori - Fabio Gaggero (2 apine)

Millefiori - Giorgio Cartasso (1 apina)

Millefiori - Elio Varni (2 apine)

Acacia - Elio Varni (1 apina)

Parco naturale regionale dell’Aveto (15)

Millefiori - Paolo Pietronave (2 apine)

Millefiori - Parco di Portofino (2 apine)

Ligustro - Parco di Portofino (1 apina)

Castagno - Parco di Portofino (1 apina)

Millefiori - Riccardo Romano (1 apina)

Millefiori - Marco Bortoluzzi (2 apine)

Tiglio - Antonio Crosa (1 apina)

Acacia - Antonio Crosa (2 apine)

Melata - Antonio Crosa (1 apina)

Millefiori - Luciano Ardito (2 apine)

Millefiori - Arben Desari (2 apine)

Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara (18)

Millefiori - Marco Arfanotti (2 apine)

Millefiori - Stefano Gianelli (2 apine)

Castagno - Stefano Gianelli (1 apina)

Millefiori - Manuelle Daguanno (2 apine)

Castagno - Manuelle Daguanno (1 apina)

Millefiori - Stefano Sarti (2 apine)

Acacia - Stefano Sarti (2 apine)

Castagno - Stefano Sarti (1 apina)

Melata - Stefano Sarti (1 apina)

Millefiori - Apicoltura Ferti di Michele Ferti (2 apine)

Edera - Il mio miele di Maicol Solari (1 apina)

Millefiori - Le Terre dei Maghi di Rita Risso (1 apina)

Millefiori - Apicoltura Pini di Paola Bernardini (2 apine)

Castagno - Apicoltura Pini di Paola Bernardini (2 apine)

Castagno - Apicoltura Ribaditi di Monica Coselli (2 apine)

Edera - Apicoltura Ribaditi di Monica Coselli (2 apine)

Melata - Apicoltura Ribaditi di Monica Coselli (2 apine)

Millefiori - Johannes Formato (1 apina)

Parco naturale regionale di Piana Crixia (3)

Millefiori - X sbaglio di Federica Gatti (2 apine)

Ailanto - Apicoltura Castellano di Castellano Fabio (3 apine)

Tiglio - Apicoltura Castellano di Castellano Fabio (3 apine)

Parco naturale regionale di Portofino

Millefiori - Marco Solimano (2 apine)

Millefiori - Emilio Brondi (1 apina)

Millefiori - Paolo Pietronave (2 apine)

Millefiori - Parco di Portofino (2 apine)

Ligustro - Parco di Portofino (1 apina)

Castagno - Parco di Portofino (1 apina)

Millefiori - Riccardo Romano (1 apina)

Millefiori - Marco Bortoluzzi (2 apine)

Tiglio - Antonio Crosa (1 apina)

Acacia - Antonio Crosa (2 apine)

Melata - Antonio Crosa (1 apina)

Millefiori - Luciano Ardito (2 apine)

Millefiori - Arben Desari (2 apine)

Parco nazionale delle Cinque Terre

Millefiori - Il Nettare di Augusta Serrato (2 apine)

Erica - Il mio miele di Maicol Solari (2 apine)

Castagno - Giancarlo Sassarini (2 apine)

Melata - Giancarlo Sassarini (2 apine)

Castagno - Zembo (1 apina)