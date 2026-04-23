Savona ricorda i suoi ferrovieri caduti durante la Seconda Guerra

Savona ricorda i suoi ferrovieri. Si è tenuta questa mattina la commemorazione in uno degli spazi del Deposito Ferroviario situato in via Braja, alle spalle di via Saredo, un luogo simbolico per la memoria storica della città e per la comunità ferroviaria locale.

L’iniziativa rientrava nelle celebrazioni per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione ed è stata dedicata in particolare al ricordo dei ferrovieri che persero la vita durante la Seconda Guerra Mondiale, molti dei quali coinvolti in attività di resistenza o vittime dei bombardamenti e delle rappresaglie.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, associazioni combattentistiche e cittadini, riuniti in un momento di raccoglimento e riflessione per onorare il sacrificio di chi, anche attraverso il proprio lavoro, contribuì alla lotta per la libertà. Non sono mancati interventi commemorativi e la deposizione di una corona, a sottolineare il valore della memoria e l’importanza di tramandarla alle nuove generazioni