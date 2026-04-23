Ortovero, 192mila euro per il recupero di Casa Ferrari e dell’area, sopralluogo dell’assessore Scajola

Prosegue nel recupero e nella valorizzazione di Casa Ferrari e dell’area circostante il Comune di Ortovero che, con un investimento di oltre 220mila euro cofinanziati per 192.500 dalla Regione Liguria tramite il Fondo Strategico Regionale 2026 attraverso il programma di rigenerazione urbana, continuerà il progetto di riqualificazione della struttura seicentesca.

Dopo la presentazione del programma regionale tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Noli, nella tarda mattinata dello scorso lunedì 20 aprile, l’assessore regionale Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Osvaldo Geddo e dal vicesindaco Giovanni Arnaldi e alla presenza del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, ha effettuato anche un sopralluogo operativo nell’area che sarà oggetto di intervento, situata in via Pozzo.

La zona cittadina comprende servizi pubblici come il plesso scolastico comprensoriale, il parco don Armato, la palestra comunale, il teatro Casone, la chiesa parrocchiale e l’oratorio della Confraternita di Santa Caterina.

La tappa dell’assessore si è conclusa con una visita presso la sede dell’Enoteca Regionale della Liguria per la provincia di Savona.

Il sindaco Geddo ha ringraziato Regione Liguria per l’importante sostegno ricevuto ad progetto davvero strategico per il futuro del comune di Ortovero e ha rivolto anche un ringraziamento agli uffici comunali, così come ai tecnici progettisti presenti al sopralluogo per aver condotto l’istruttoria tecnico-amministrativa e la domanda che ha consentito all’Amministrazione comunale di ottenere l’importante finanziamento.