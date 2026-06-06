A Celle tolleranza zero contro mozziconi, deiezioni canine e comportamenti incivili: l'appello del sindaco Beltrame

"Chiedo a tutti un piccolo sforzo e un gesto di responsabilità per rendere il nostro Comune un luogo ancora più pulito, accogliente e rispettoso dell’ambiente". Con questo appello il sindaco di Celle, Marco Beltrame, annuncia una nuova campagna di controlli e sensibilizzazione rivolta a cittadini e turisti, richiamando tutti al rispetto delle regole di convivenza civile.

"Con l'inizio della stagione – spiega Beltrame - ritengo sia necessario ricordare alcune semplici regole di convivenza civile, di rispetto dell'ambiente e degli spazi comuni".

L'amministrazione ha deciso di adottare una linea particolarmente rigorosa nei confronti di alcuni comportamenti considerati particolarmente dannosi per il territorio. "Anche quest'anno il Comune avvierà una campagna di tolleranza zero nei confronti di chi getta mozziconi di sigaretta a terra – prosegue - o nei tombini, che equivale a gettarli in mare, di chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali e di chi circola a torso nudo nelle aree in cui ciò non è consentito".

Per favorire il rispetto delle regole, il Comune ha ulteriormente potenziato i bidoni e cestini per la raccolta dei rifiuti e alla pulizia degli spazi pubblici. Sono stati installati 16 bidoni per la raccolta differenziata dotati di posacenere, quattro colonnine dedicate alla raccolta dei mozziconi, 56 cestini per piccoli rifiuti e 48 contenitori per le deiezioni canine.

A questi strumenti si aggiunge la disponibilità di posacenere portatili usa e getta, che saranno distribuiti attraverso l'ufficio turistico e i distributori automatici presenti sul territorio.

Sul fronte dei controlli, la Polizia Locale intensificherà l'attività di vigilanza con verifiche specifiche anche in abiti civili. L'obiettivo è contrastare i comportamenti scorretti e applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per il sindaco la questione va oltre il semplice rispetto del decoro urbano. "Oltre all'importanza che queste iniziative rivestono per il decoro urbano- conclude - svolgono un ruolo fondamentale anche nella tutela dell'ambiente, in linea con i principi e le buone pratiche Plastic Free che il nostro Comune ha ormai da tempo adottato".