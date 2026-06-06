Parcheggio La Piccola, Parco San Rocco, Residenza Protetta “Giacomo Natale” ed energie rinnovabili: ad Alassio la variazione di bilancio dà il via a nuovi interventi

Il Consiglio Comunale, nella seduta di giovedì 4 giugno, ha approvato con voto favorevole della Maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di Opposizione, la variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028 (Prospetto n. 11 del 27 aprile 2026).



La variazione, presentata dall'assessore al Bilancio del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, consente di finanziare una serie di interventi strategici per la città, con particolare attenzione alla viabilità, alla riqualificazione degli spazi pubblici, al miglioramento delle strutture comunali e all'efficientamento energetico.



Tra gli stanziamenti più rilevanti figura il finanziamento, per un importo di 2.174.347 euro, del primo step di lavori del nuovo parcheggio “La Piccola”, di fianco alla stazione ferroviaria, che verrà realizzato per lotti funzionali, consentendo di avviare l'importante opera già entro l’autunno.



Questa variazione di bilancio ha permesso inoltre di destinare le risorse necessarie, pari a 127.650 euro, destinate agli interventi previsti per Parco San Rocco, che rappresentano la prosecuzione del percorso di riqualificazione dell’Auditorium Enrico Simonetti e dell’intera area. I lavori in programma riguarderanno la realizzazione di un muro di contenimento che consentirà di separare l’area dei camerini dal terrapieno retrostante, proteggendola dalle infiltrazioni e dai fenomeni di umidità, la manutenzione dell’area giochi con il rifacimento della pavimentazione antitrauma e la sistemazione delle attrezzature ludiche, e la realizzazione di nuove recinzioni di sicurezza.

La variazione recepisce inoltre un importante contributo di oltre 300 mila euro destinato agli interventi di efficientamento energetico, inserendosi nell'ampio programma che vede Alassio protagonista nello sviluppo delle energie rinnovabili. Attraverso i finanziamenti ottenuti dal programma FESR Liguria 2021-2027 - che assegnano al Comune di Alassio una cifra complessiva che sfiora gli 800 mila euro - l'Ente realizzerà nuovi impianti fotovoltaici a servizio della piscina comunale, della scuola secondaria di primo grado “M.M. Ollandini” e dello Stadio Ferrando, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia energetica delle strutture pubbliche, ridurre i consumi e generare significativi risparmi economici a beneficio della collettività.



La variazione comprende inoltre l'intervento che verrà realizzato presso la Residenza Protetta “Giacomo Natale”, dove sono stati stanziati fondi pari a 70 mila euro necessari alla sostituzione della caldaia, e la copertura delle spese, che ammontano a 67.621 euro sostenute per i lavori urgenti di sistemazione del muro di sostegno in via Cardellino, già completati.



“Con l’approvazione di questa variazione di bilancio – sottolinea l'assessore al Bilancio, Patrizia Mordente - la nostra Amministrazione Comunale prosegue il proprio programma di investimenti sul territorio, dando concreta attuazione a opere strategiche per la città, con interventi che spaziano dalla mobilità urbana alla riqualificazione degli spazi pubblici, fino all’innovazione energetica e al miglioramento dei servizi”.