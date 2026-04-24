A Varazze arriva Futuro Nazionale di Vannacci: è già polemica politica. Robello (Forza Italia): "Comunità con storia, identità e cultura che non meritano di essere associate a derive estremiste"

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci arriva anche a Varazze. E' stato infatti istituito il Comitato 490 e il referente cittadino sarà Daniele De Felice.

Ex referente di Fratelli d'Italia, De Felice, attualmente consigliere comunale del gruppo misto, era stato eletto nelle file del gruppo di maggioranza "Essere Varazze" per poi fuori uscire come Claudia Callandrone. Negli ultimi mesi però le sue scelte non sono state più allineate con il gruppo di minoranza "Varazze Domani" come ad esempio la decisione di non presenziare ad un paio di consigli comunali. Lui era presente alle sedute nel parlamentino varazzino facendo ipotizzare secondo molti ad un suo riavvicinamento verso il gruppo che sostiene il sindaco Luigi Pierfederici.

Ad attaccare la composizione del gruppo ideato dal Generale, parlamentare europeo fuori uscito dalla Lega, il consigliere Giacomo Robello, coordinatore cittadino di Forza Italia.

"Varazze è una comunità con una storia, un’identità e una cultura che non meritano di essere associate a derive estremiste. Apprendo con preoccupazione della nascita di un circolo legato a “Futuro Nazionale” nella nostra città. Non è una questione di pluralismo – che resta un valore democratico fondamentale – ma di contenuti, di visione e di posizionamento politico. Esistono differenze profonde tra chi crede in un’Italia europea, atlantica, liberale e democratica e chi invece strizza l’occhio a modelli autoritari, sovranismi radicali o ambiguità geopolitiche che non condivido - dice Robello - Parlo da coordinatore di Forza Italia e da cittadino: i miei riferimenti sono chiari. Difesa delle istituzioni democratiche, adesione convinta all’Unione Europea, collocazione internazionale netta, rispetto delle libertà individuali e dello Stato di diritto. Varazze non è e non deve diventare un simbolo di altro. È una città aperta, civile, inclusiva e fondata su sinceri sentimenti democratici. E su questi valori continueremo a lavorare, senza ambiguità e senza arretrare di un passo".