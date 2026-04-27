Lions Club Savona Torretta, Simona Aresco nuova presidente

Il Lions Club Savona Torretta si prepara a un nuovo passaggio di consegne, nel segno della continuità e dell’impegno verso la comunità. A partire dal 1° luglio 2026 sarà Simona Aresco a guidare il Club, raccogliendo il testimone dall’attuale presidente Roberto Rosa al termine di un anno intenso, fatto di iniziative, partecipazione e presenza concreta sul territorio.

Un passaggio che non è solo formale, ma rappresenta la naturale evoluzione di un percorso condiviso, costruito giorno dopo giorno grazie al contributo e alla dedizione di tutti coloro che, con spirito di servizio, portano avanti i valori lionistici.

Accanto alla nuova presidente, una squadra che unisce esperienza e nuove energie, pronta a proseguire il lavoro avviato e a guardare con responsabilità alle sfide future.

Il Consiglio direttivo per l’anno sociale 2026/2027 è così composto: 1° vicepresidente Domenico Manfreda; 2° vicepresidente Nicolò Pescetto; immediato past presidente Roberto Rosa; cerimoniere Silvana Zanchi; segretario Mauro Bianchi; tesoriere Massimo Fontana. Completano il Consiglio direttivo i consiglieri Sandro Borzone, Luca Espis, Massimo Fontana, Francesco Ambrosiani, Gianluca Gandalini, Mario Lerone, Simone Mariani e Fiorentino Nacinovich.

Nel segno di una storia costruita nel tempo e di uno sguardo attento al futuro, il Lions Club Savona Torretta rinnova così il proprio impegno: essere presenza attiva, concreta e responsabile per la comunità.