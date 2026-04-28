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Cronaca | 28 aprile 2026, 15:50

Albissola, nuovo incidente sull'Aurelia, scontro moto-auto: un ferito in codice giallo

Il traffico nella zona dei "Pesci vivi" ha subito notevoli rallentamenti

Albissola, nuovo incidente sull'Aurelia, scontro moto-auto: un ferito in codice giallo

Ancora una volta l'Aurelia ad Albissola Marina è teatro di incidenti con il traffico che inevitabilmente va nel caos.

Questo pomeriggio l'ennesimo sinistro stradale si è verificato in Corso Baldovino Bigliati nei pressi dei "Pesci vivi" con un'auto e una moto che si sono scontrate.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote che è stato soccorso dall'automedica del 118 e da un'ambulanza della Croce d'Oro albissolese.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per rilevare l'incidente e regolare il traffico.

Secondo quando emerso l'auto sarebbe uscita dal parcheggio della Margonara è invece di svoltare a destra  verso Albisola avrebbe effettuato un'inversione verso Savona con la moto che però stava procedendo in direzione comune albisolese.

Luciano Parodi

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