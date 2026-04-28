Tragedia sulla Sp49 tra Sassello e Urbe: morta l’anziana finita nel rio

Non ce l'ha fatta la donna, 82enne, vittima di un incidente lo scorso 18 aprile sulla Sp 49.

L'anziana quel giorno a bordo della sua auto, una Smart, era finita fuori strada sulla strada provinciale a Sassello in direzione di Urbe. Il mezzo era caduto su un fianco nel sottostante rio.

Immediati erano scattati i soccorsi in località Bagatto e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze con due mezzi, l'automedica del 118, la Croce Rossa di Urbe, la polizia stradale e la polizia locale. A aiutare i pompieri varazzini anche il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso che nelle operazioni di movimentazione dell'auto si era ferito ad una mano.

Vista la complessità dell'intervento e le gravissime condizioni della donna era stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Drago che l'aveva trasportata all'ospedale San Martino di Genova.

Purtroppo però l'anziana non ce l'ha fatta ed è scomparsa nel nosocomio genovese.