Rimozione dell’amianto e rifacimento della copertura del Museo “Silvio Lai”: approvato a Ceriale il progetto esecutivo

È stato approvato dal Comune di Ceriale il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento della copertura e manutenzione del Museo Paleontologico “Silvio Lai”, situato nella frazione Peagna.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed è finalizzato alla riqualificazione dell’edificio museale, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela ambientale. Il progetto prevede, infatti, la rimozione di circa 275 metri quadrati di copertura in cemento-amianto deteriorata, responsabile di infiltrazioni nei locali espositivi, e la successiva realizzazione di una nuova copertura impermeabilizzata e resistente al fuoco.

L’intervento consentirà di eliminare materiali potenzialmente pericolosi e di predisporre la struttura per future implementazioni tecnologiche, tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità energetica dell’Ente.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a 117mila euro, finanziati attraverso risorse di bilancio dedicate alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali.

«Con questo progetto – afferma il sindaco Marinella Fasano – proseguiamo con determinazione nel percorso di valorizzazione e messa in sicurezza del nostro patrimonio culturale. Il Museo “Silvio Lai” rappresenta un luogo prezioso, custode della storia del nostro territorio: Intervenire sulla sua struttura significa investire nella cultura, nella sicurezza e nel futuro sostenibile di Ceriale».

Il Comune procederà ora con le fasi successive necessarie all’avvio delle procedure di appalto, con l’obiettivo di iniziare i lavori nel più breve tempo possibile.