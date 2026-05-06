Al via il secondo appuntamento di Oratori in MUSica. Variazioni artistiche nel Ponente ligure.

Il secondo appuntamento della rassegna "Oratori in MUSicA. Variazioni artistiche nel ponente ligure" vedrà protagonista l'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla in via Guidobono: sabato 9 e domenica 10 maggio musica e arte ci faranno scoprire le bellezze celate al suo interno.

“ Dopo il successo di pubblico dell'evento inaugurale di Oratori in musica, lo scorso 17 aprile presso l'Oratorio del Cristo Risorto, - spiega l'Assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro - prosegue il viaggio alla scoperta di questi suggestivi luoghi con il secondo appuntamento, conferenza e concerto, in programma domenica 10 maggio all'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla in via Guidobono e il trekking urbano, sabato 9 maggio con partenza sempre dall'Oratorio Santi Giovanni e Battista, dedicato alla pittura barocca e tardo barocca a Savona. La nostra identità culturale passa anche da lì, dai nostri tesori nascosti e dalle comunità dei Confratelli che li custodiscono.”

L'approfondimento storico artistico che introduce il concerto sarà a cura di Valentina Frascarolo, direttrice dei Musei civici di Savona, e avrà come protagonista Carlo Agostino Ratti, pittore savonese, membro della stessa confraternita che gli commissionò tra il 1738 e il 1745, lo splendido ciclo di 10 tele ovali con le storie del Battista, fulcro dell'approfondimento storico artistico.

A seguire un viaggio musicale nei laudesi delle confraternite dal XII al XVII secolo con l'Ensemble 400, formazione composta da Vera Marenco (voce e viella), Marcello Serafini (viella), Alberto Longhi (voce e percussioni), Anna Rapetti (voce), Maria Notarianni (arpa e organo portattivo), Giuliano Lucini (liuto), che ha tenuto numerosi concerti in Italia e in europa collaborando con importanti realtà culturali e scientifiche. Nel Medioevo le confraternite diffondevano il canto collettivo come forma di preghiera e da questa pratica nacque la lauda, canto spirituale che, anche grazie alla figura di San Francesco, ebbe grande diffusione.

Precedono la conferenza e il concerto il trekking urbano di sabato 9 maggio, con partenza alle ore 15 sempre dall'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, dedicato alla pittura barocca e tardo barocca a Savona che porterà alla scoperta di raffinate tele e maestosi affreschi conservati in città, legati al periodo, terminando il percorso nelle sale della Pinacoteca civica di Savona. Un trekking che offrirà l'occasione per comprendere le trasformazioni seicentesche della città, interessata, in quei decenni, da numerosi cantieri.